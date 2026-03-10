Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
10.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde giderek yakınlaştığımı İspanya ile ilgili bir paylaşım da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Dostluğa vurgu yapılan paylaşımda "Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana" denildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında en sert ve net tutumu sergileyen Avrupa ülkesi İspanya'nın, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da aynı sertlikte tavır alması ve Başbakan Pedro Sanchez'in ABD Başkanı Trump'ın ticaret yaptırımı tehdidine rağmen "Savaşa hayır!" diyerek, ülkesindeki üslerini ABD'ye kullandırmama yönündeki kararı sonrası İspanya- Türkiye arasında dostluk köprüsü kuruldu. Madrid hükümetinin, ABD-İsrail eksenli politikalara karşı koyduğu tavır, İspanya'yı uluslararası arenada 'Adaletin sesi' yaparken, Türk ve İspanyol kullanıcılar ise bu siyasi yakınlığı sıkı bir dostluğa dönüştürdü.

MSB DE KAYITSIZ KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İspanya ile dostluğa vurgu yapan bir paylaşım yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak "Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana" ifadelerine yer verildi.

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, İspanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    dostluk gibisi yoktur hayatta 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:30:09. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.