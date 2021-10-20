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Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar - Son Dakika

Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar

20.10.2021 07:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği olası bir Suriye operasyonu öncesi bölgede sıcak gelişmeler meydana geliyor. PKK terör örgütü üyeleri bölgedeki İran ve Irak destekli militanlar ile birlikte Suriye'ye geçiyor. 25-30 kişilik gruplar halinde Sincar'dan Suriye'ye geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500'ü aştı.

Terör örgütü PKK, Irak'ta işgal ettiği sınır ilçesi Sincar'dan Suriye'ye militan, silah ve cephane sevk ediyor. Sivil araçlarla ve 25-30 kişilik gruplar hâlinde sınırı geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500'ü aştı.

25-30 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE SINIRI GEÇİYORLAR

Türkiye'nin Suriye'de artan terör faaliyetleri sonrası yaptığı operasyon açıklaması terör örgütü PKK ile Haşdi Şabi cephesini hareketlendirdi. Irak ve Suriye'de ittifak hâlinde olan iki örgüt, Irak'ın PKK işgali altındaki sınır ilçesi Sincar'dan Suriye'ye militan, silah ve cephane sevkiyatı başlattı. 25-30 kişilik gruplar halinde sınırı geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500'ü aştı.

HİÇBİR ENGELLEMEYLE KARŞILAŞMADILAR

Irak güvenlik kaynakları, Sincar'da toplanan PKK ve Haşdi Şabi militanları sivil pikap ve minibüslerle Baaç bölgesine geçtiğini aktardı. Baaç'ta toplanan teröristler daha sonra Mezruka, Mücemmaat Cüreyfi güzergâhlarından sınıra taşınıyor. Irak Türkmen Cephesi eski Telafer Temsilcisi Hazım Devlet, PKK ve Haşdi Şabi militanlarının gerek Irak içerisinden Suriye sınırına taşınması gerekse Suriye'ye geçişte bir çok Peşmerge ve Ulusal Ordu kontrol noktasından geçtiğini ve hiçbir engelle karşılaşmadığına dikkat çekti.

"EMNİYET KORİDORU OLUŞTURMALIYIZ"

Irak ordusunun bölgeden sorumlu ismi General Aldulcabbar Tai, bölgede kaçak geçişlerin denetlemediğini, Irak-Suriye hattı boyunca güvenliğin sağlanması amacı ile emniyet koridoru oluşturmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

TEL RIFAT'A GİDİYORLAR

Irak-Baaç sınırında Tel Haşe geçiş noktasını kullanan teröristler Suriye'nin Tel Şehir Huveybira, Şeddadi güzergâhından Tel Rifat bölgesine ulaştırılıyor. İran destekli militanlar bu noktada ayrılarak Nübbül ve Zehra kasabalarına götürülüyor. Iraklı güvenlik yetkilisi, Sincar'dan Tel Rifat'a giden konvoylarla çok sayıda ağır silah ve füzelerinde taşındığını aktardı.

Sincar'dan Suriye'ye destek amaçlı başlatılan sevkiyat, Haşdi Şabi milis yapılanmasının başındaki isim olan Abdulaziz ebu Fedek'in geçtiğimiz günlerde bölgeye gerçekleştirdiği gizli ziyaretin hemen ardından başladı. Ebu Fedek, Sincar'da PKK elebaşıları ve Ezidi temsilcilerle görüştü. Türkiye gazetesinin haberine göre Suriye'de Türk ordusuna karşı savaşmaya giden Şii militanlar, Ambar'da bulunan karargâhtan bölgeye getirilirken PKK mensupları ise Kandil'den gelen teröristlerden oluşuyor. Bu isimler arasında az sayıda Ezidi PKK mensubunun da olduğu gelen bilgiler arasında.

Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar - Son Dakika
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