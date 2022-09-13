Türkiye'nin Suriye yönetimiyle ilişkileri düzeltmek için adımlar attığı iddiası son dönemde kamuoyunda büyük ses getirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.
Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus İzvestiya gazetesine konuştu. Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden El Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.
Suriyeli vekil, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye topraklarındaki bazı gruplara desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesi önünde bazı ciddi engellerin olduğunu söyleyen El Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında bazı temaslar olduğunu belirtti.
Son Dakika › Dünya › Suriyeli vekilden Türkiye çıkışı: İlişkileri düzeltmeye hazırız ancak iki şartımız var - Son Dakika