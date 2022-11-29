Türkiye'nin harekat sinyaliyle büyük korku yaşayan teröristbaşı ABD'den yardım istedi: Daha da sertleşin - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin harekat sinyaliyle büyük korku yaşayan teröristbaşı ABD'den yardım istedi: Daha da sertleşin

29.11.2022 15:19

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı sinyali ve yapılan gelen açıklamalar bölgede konuşlanan terör örgütü PKK/YPG'de tedirginlik yarattı. Terörist elebaşı Mazlum Abdi, "Türk ordusunun sınırdaki hareketliliği sonrasında yeni bir Suriye operasyonu ile ilgili açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD'nin garantörlüğüne rağmen Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz" ifadelerini kullandı. Teröristbaşı ABD'nin Türkiye'ye karşı sertleşmesi gerektiğini söyledi

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı terör örgütünde ciddi bir panik yarattı.

TSK'NIN KARA HAREKATI HAZIRLIĞI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ PANİKLETTİ

Terör örgütleri PKK/PYD/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşı Mazlum Abdi, TSK'nın hava harekatı ve hazırlıklarına başlanan kara harekatıyla ilgili endişelerini Reuters'a anlattı.

"SURİYE OPERASYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI CİDDİYE ALIYORUZ"

ABD'nin de destekleyerek Ankara'yı karşısına aldığı Abdi, "Türk ordusunun sınırdaki hareketliliği sonrasında yeni bir Suriye operasyonu ile ilgili açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD'nin garantörlüğüne rağmen Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz" açıklamasını yaptı.

"SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇOK ZAYIF"

ABD'nin Türkiye'ye daha sert bir mesaj vermesi gerektiğini belirten teröristbaşı, Şam yönetimine de tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine hava operasyonlarını geri püskürtebilecek kadar güçlü olmadığı belirtilirken hava savunma sistemleri ile ilgili "çok zayıf" değerlendirmesi yapıldı.

YORUMLAR (1)
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması Metropol kentin çekiçli hayırseveri Metropol kentin çekiçli hayırseveri

Türkiye, Suriye, TSK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin harekat sinyaliyle büyük korku yaşayan teröristbaşı ABD'den yardım istedi: Daha da sertleşin - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Dünya şampiyonu boksör Meksika formasını tekmeleyen Messi'yi tehdit etti! Cevabı Mike Tyson verdi
16:42 İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı
16:37 AK Parti kanadı, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi için tarih verdi
16:24 Bolu'da bir adam önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı
16:26 Sokak röportajında konuşan adamın sözleri gündem oldu: Cinsel ilişki vaadiyle 400 TL paramı aldılar
16:17 Çocukken annesi tarafından terkedilen Nursel Ergin, başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı
15:56 Zeytinyağı fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Ürün ve üretim sıkıntısı olmamasına rağmen sürekli zamlanıyor
15:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak adlandırılan Alica Schmidt, Forbes tarafından "En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" listesinde yer aldı
15:35 Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecan yaratan paylaşım: Yuvama dönüyorum
15:00 Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu: 2,5 milyon değerinde altın çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 17:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin harekat sinyaliyle büyük korku yaşayan teröristbaşı ABD'den yardım istedi: Daha da sertleşin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement