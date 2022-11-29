İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı terör örgütünde ciddi bir panik yarattı.
Terör örgütleri PKK/PYD/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşı Mazlum Abdi, TSK'nın hava harekatı ve hazırlıklarına başlanan kara harekatıyla ilgili endişelerini Reuters'a anlattı.
ABD'nin de destekleyerek Ankara'yı karşısına aldığı Abdi, "Türk ordusunun sınırdaki hareketliliği sonrasında yeni bir Suriye operasyonu ile ilgili açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD'nin garantörlüğüne rağmen Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz" açıklamasını yaptı.
ABD'nin Türkiye'ye daha sert bir mesaj vermesi gerektiğini belirten teröristbaşı, Şam yönetimine de tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine hava operasyonlarını geri püskürtebilecek kadar güçlü olmadığı belirtilirken hava savunma sistemleri ile ilgili "çok zayıf" değerlendirmesi yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin harekat sinyaliyle büyük korku yaşayan teröristbaşı ABD'den yardım istedi: Daha da sertleşin - Son Dakika