Türkiye-Portekiz JETCO Toplantısı Lizbon\'da Yapıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da 'Türkiye- Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısı'nı bugün Lizbon'da başarıyla gerçekleştirdik. Portekiz Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ile birlikte eş başkanlığını yürüttüğümüz JETCO Toplantısı'nda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ortaya koyduk. JETCO Toplantısında Portekizli muhataplarımız ile ikili ticaretimizin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, sanayi ve teknoloji, enerji, tarım, çevre, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere AB gündemindeki önemli başlıkları da detaylı biçimde ele aldık. Türkiye-Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısında Sayın Rangel ile ikili ilişkilerimizi 'kazan-kazan' ilkesi temelinde daha üst bir seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 3,7 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bununla birlikte, üçüncü ülkeler üzerinden yönelen Türk sermayesi de dikkate alındığında, Türkiye'nin Portekiz'deki toplam yatırımlarının 1,6 milyar avroya ulaşması, iş dünyamızın bu ülkeye duyduğu güvenin somut bir göstergesidir. Gerçekleştirdiğimiz JETCO Toplantısı'nın, ortaya çıkan bu somut kazanımlar ışığında, Türk ve Portekizli şirketler arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve yatırım fırsatlarının artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.