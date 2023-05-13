Türkiye seçimlerine saatler kala Amerika'dan "14 Mayıs" açıklaması: Türk milleti karar verecek - Son Dakika
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Türkiye seçimlerine saatler kala Amerika'dan "14 Mayıs" açıklaması: Türk milleti karar verecek

13.05.2023 09:38

14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kalırken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğunu vurgulayan Kirby, herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak "Buna Türk milleti karar verir." dedi.

Beyaz Saray, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye'nin demokrasi geleneğine vurgu yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BUNA TÜRK MİLLETİ KARAR VERİR"

Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğunu vurguladı. Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bahmut'ta Rus askerlerinin geri çekildiğine yönelik haberlere ilişkin soru üzerine Kirby, değerlendirmelerinin Bahmut'un çekişmeli bir bölge olmaya devam ettiği yönünde olduğunu belirtti. Kirby, "Rusların ve özellikle (Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy) Prigojin'in Ukrayna'da olup bitenler hakkında söyleyecekleri herhangi bir şeye inanılmaması konusunda herkesi uyarırdım" dedi.

YORUMLAR (8)
  • Bekir Tarla: Her zaman Türk milleti karar verir geri zekalı şimdiye kadar niye müdahil oldunuz kaybedeceğini anladın herhalde Rusya seçimlere karıştı diye yırtılıyordunuz siz neden başka ülkelere karışıyorsunuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mesut Zengin: Ulan hödük sanane sanamı kaldı Dingil türkmilletini ağzına alma bunak bidon Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • Abdullah Bayraktar: SANA NE BİDON Cevap Yaz 35 9 Yayından Kaldır
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14 Mayıs, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye seçimlerine saatler kala Amerika'dan '14 Mayıs' açıklaması: Türk milleti karar verecek - Son Dakika


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