Türkiye seçimlerine saatler kala Amerika'dan "14 Mayıs" açıklaması: Türk milleti karar verecek

Beyaz Saray, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye'nin demokrasi geleneğine vurgu yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BUNA TÜRK MİLLETİ KARAR VERİR"

Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğunu vurguladı. Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bahmut'ta Rus askerlerinin geri çekildiğine yönelik haberlere ilişkin soru üzerine Kirby, değerlendirmelerinin Bahmut'un çekişmeli bir bölge olmaya devam ettiği yönünde olduğunu belirtti. Kirby, "Rusların ve özellikle (Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy) Prigojin'in Ukrayna'da olup bitenler hakkında söyleyecekleri herhangi bir şeye inanılmaması konusunda herkesi uyarırdım" dedi.