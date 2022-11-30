Türkiye'nin kara harekatı yapmayı planladığı sırada çarpıcı iddia: ABD, tüm sivil personelini Suriye'nin kuzeyinden Irak'a sevk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'ye kara harekatını yapacağını söylemesinin ardından bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD PERSONELİNİ NAKLETTİ

Bölgede haberler yapan Al Monitor gazetesinin iddiasına göre, Türkiye'nin devam eden hava harekatlarının ardından ABD'li diplomatlarında içinde bulunduğu tüm sivil personelini Suriye'nin kuzeyinden Irak'ın başkenti Erbil'e nakletti. Bu nakilin gerçekleşmesi ile Türkiye'nin bölgede terör örgütlerine karşı operasyon yapma ihtimalinin daha da arttığı ifade ediliyor.

ABD OLAYI YALANLAMADI

ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddiaları ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek bu konuda konuşmayacaklarını açıkladı.

"İSTİHBARAT DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELERİMİZ OLUYOR"

Öte yandan olası harekat konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "3 harekatı yapmasaydık Suriye'nin toprak bütünlüğü olmazdı" dedi. Suriye ile görüşme konusuna da değinen Kalın "İstihbarat düzeyinde zaten görüşmelerimiz oluyor. Bunun için zeminin oluşması gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ"

Olası harekata ne tür tepkiler olur sorusuna da yanıt veren Kalın "Biz müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendirir ve konuşuruz. Ancak kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değil. Kendi güvenlik kaygılarını gidermek için Türkiye kimseden icazet almaz. Kamuoyunda ABD'liler rahatsız, Rusya şöyle dedi bunlar böyle dedi vesaire diye şeyler gündeme geliyor. Onlar rahatsız olabilirler, pozisyonlarını ifade edebilirler ama bu bizim atacağımız adımları hiçbir şekilde etkilemez. Biz bunu da açık bir şekilde zaten kendilerine de ifade ediyoruz" diye konuştu.