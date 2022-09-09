Ermeni yetkililerden skandal istek! Türk tırlarını durdurup sildirdiler - Son Dakika
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Ermeni yetkililerden skandal istek! Türk tırlarını durdurup sildirdiler

09.09.2022 14:09

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz" sözlerine rağmen Ermeni yetkililerden skandal bir hareket geldi. Ermenistan'dan geçen Türk tırları durdurularak arkasında yazan 'Turkey' yazıları sildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün yaptığı açıklamada " Rusya'nın yardımıyla Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeyi umuyoruz" demişti. Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşme aşamasında iken ilişkileri sarsabilecek bir gelişme yaşandı. Ermenistan'dan geçen Türk tırlarını durduran Ermeni polisi tırların arkasında yazan "Turkey" yazısını tır şoförlerine sildirdi.

2021'DE NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Aralık 2021'de başlayan normalleşme süreci kapsamında iki ülke özel temsilci atamış, bu temsilciler ilk kez Ocak ayında bir araya gelmişti. Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren sona erdireceğini duyurdu. Şubat ayı itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı.

Ermenistan'dan ilişkileri sarsacak hareket! ''Turkey'' yazılarını sildirdiler
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