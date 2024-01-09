Türkiye ve Pakistan enerji iş birliği imkanlarını değerlendirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Muhammad Ali ile bir araya gelerek, hidrokarbon arama, madencilik, elektrik üretimi ve dağıtımı gibi konularda enerji iş birliği imkanlarını değerlendirdi.
09.01.2024 - 16:08,
Güncelleme: 16:09
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarını sürdürdüğü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Muhammad Ali ile görüştü.
Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Muhammad Ali ile Riyad Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Hidrokarbon arama, madencilik, elektrik üretimi ve dağıtımı başta olmak üzere iki ülke arasındaki enerji iş birliği imkanlarını değerlendirdik" dedi.
Kaynak: DHA