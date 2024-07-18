Türkiye ve Romanya arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye ve Romanya arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi

Türkiye ve Romanya arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya'da Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu ile bir araya geldi. Görüşmede istihdam, sosyal güvenlik, mesleki eğitim ve iş sağlığı güvenliği gibi konular ele alındı. Bakan Işıkhan, Romanya'nın daveti üzerine gerçekleşen görüşme için teşekkürlerini iletti.

18.07.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu ile görüştü.

Bakan Işıkhan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Romanya Başbakanı Sayın Ion-Marcel Ciolacu'nun katılımlarıyla, mevkidaşım Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Sayın Simona Bucura-Oprescu ve beraberimizdeki heyet ile Ortak Çalışma Grubumuzun Birinci Toplantısını gerçekleştirdik. Heyetler arası görüşmelerde önemli gündem maddelerimiz olan istihdam, sosyal güvenlik, mesleki eğitim ve iş sağlığı güvenliği gibi temel konularda deneyim ve politikalarımızı paylaştık. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı esnasında bizleri davet eden kıymetli mevkidaşım Sayın Simona Bucura-Oprescu'ya teşekkür ediyor, Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın etkinliğinin artırılmasına yönelik çabaları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Romanya, Türkiye, Simona, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Romanya arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor Oy sayımına geçildi TFF, başkanını seçiyor! Oy sayımına geçildi
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Romanya arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement