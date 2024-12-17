Türkiye ve SMO'nun Suriye'ye Yönelik Harekat Hazırlığı İddiası - Son Dakika
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Dünya

Türkiye ve SMO'nun Suriye'ye Yönelik Harekat Hazırlığı İddiası

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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik 'harekat hazırlığında' olduğunu öne sürdü.

17.12.2024 18:44
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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyine yönelik 'harekat hazırlığında' olduğunu iddia etti.

"HER AN BAŞLAYABİLİR"

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberde, Ankara'nın PKK/ YPG'yi hedef alacağı operasyonun 'her an başlayabileceği' öne sürüldü.

"BARIŞ PINARI ÖNCESİNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI"

ABD'li yetkililer tarafından SMO'nun yanı sıra topçu birlikleri ve komandolardan oluşan kuvvetlerin Kobani sınırında yoğunlaştığı ileri sürüldü. Haberde, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde de benzer bir durumun ortaya çıktığı hatırlatıldı.

TRUMP'A MEKTUP

Öte yandan haberde, Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed'in de, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdığı belirtildi. Ahmed'in, Trump'tan sınır ötesi bir operasyon düzenlememesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapmasını talep ettiği kaydedildi.

Türkiye ve SMO\'nun Suriye\'ye Yönelik Harekat Hazırlığı İddiası

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve SMO'nun Suriye'ye Yönelik Harekat Hazırlığı İddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    kimi avlıyoruz yine yılbaşı geliyor bize hindi lazım 2 1 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    masalmı rüyamı anlayamadık 1 0 Yanıtla
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