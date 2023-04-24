Türkiye ve Suriye heyetleri yarın yeniden buluşacak! Bakan Akar'dan Suriyelilere dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Türkiye ve Suriye heyetleri yarın yeniden buluşacak! Bakan Akar'dan Suriyelilere dikkat çeken mesaj

24.04.2023 10:06

11 yılın ardından dışişleri bakanları düzeyinde başlayan Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Akar, "Bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilmişti.

Sıradaki toplantının tarihini ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Moskova'da Türkiye-Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi.

"YARIN TOPLANTININ İCRA EDİLMESİ PLANLANIYOR"

Bakan Akar, şunları söyledi: "Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili makamlar tarafından bu uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan'da bu toplantı Moskova'da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması."

"OLUMLU GELİŞMELERİN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, "Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ ZORA SOKACAK BİR KARAR ALMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını da dile getiren Akar, "Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR (10)
  • best musıc: Herşeyi halk istedi diyen liderler bakanlar mülteci istiyormusunuz diye de halka sormadiginiz için size oy yok patron millettir siyasetçileri savunan kişilerden değiliz millete saygı duyan milletin menfatini düşünen başkana herzaman oyumuz var Cevap Yaz 22 4 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Selanige gelenler nerden gelmis once onu arastirsin mualefet, onlarda mülteciyken bu ulkenin en önde gelen adamlari oluverdiler kimse suriyedeki varlıgımızı aldıklarımızı geri verecegimizi düşünmesin pydye sınırımızda yer yok Cevap Yaz 24 65 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Cehaletine ve saptırma gayretine şapka çıkarmak lazım ,Selanik'ten gelenler mülteci diyorsun.. Osmanlı tarihini iyi öğrenmelisin ,yeri geldimi üç kıta ,mağlup olup işgal edildimi mülteci..üstüne de kahve alırmısın Ferdi.. 25 5 Yayından Kaldır
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Türkiye, Moskova, Suriye, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Suriye heyetleri yarın yeniden buluşacak! Bakan Akar'dan Suriyelilere dikkat çeken mesaj - Son Dakika


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