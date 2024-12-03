Türkiye ve Tayland Arasındaki Ticaret Hacmi 1.5 Milyar Doları Aştı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tayland ile 2002 yılında 200 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimiz, 2024 yılının ilk 9 ayında 1,5 milyar doları aştı. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesine, yatırımların karşılıklı olarak artmasına önem atfediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tayland Krallığı Milli Günü Ankara'da resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyon'da konuşan Büyükelçi Sugondhabhirom, "Bu yıl Ankara'da, asıl milli bayramımız olan 5 Aralık'tan iki gün önce Milli Gün resepsiyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Biz Taylandlılar 5 Aralık'ta üç olayı kutluyoruz. Bunlardan ilki, Majesteleri şimdiki Kral'ın babası olan merhum Kral Büyük Bhumibol Adulyadej'in Doğum Günü yıl dönümüdür. İkincisi, Tayland Krallığı'nın Ulusal Günü'dür. Şu anki Kral olan Majesteleri'nin Kraliyet Kararnamesi uyarınca, merhum Kral Bhumibol'un yaşamı boyunca halkına karşı gösterdiği muazzam yardımseverliğin takdiri olarak, 5 Aralık'ı hala ulusal günümüz olarak kutluyoruz. Üçüncüsü ise Tayland'da kutlanmakta olan Babalar Günüdür. Ayrıca bu yıl Tayland'da, ağustos ayında Başbakanlık makamının Ekselansları Sayın Srettha Thavisin'den aynı Phue Thai Partisi'nden Sayın Paetongtarn Shinawatra'ya sorunsuz demokratik bir şekilde geçtiğini gördük. Mevcut kadın Başbakanımız, selefi gibi ticaret ve yatırımın yabancı dostlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek için itici güç olabileceğine inanıyor. Ignite Thailand'ın vizyonu, Tayland'ı tarım ve gıda, bağlantı, gelecekteki mobilite, dijital ekonomi, finans ve turizm gibi çeşitli temel alanlarda küresel bir merkez haline getirme yol haritamızdır" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu da konuşmasında geçtiğimiz günlerde Tayland'da yaşanan sel felaketinden etkilenenler ve hayatını kaybedenler için Tayland Hükümeti ve Halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Türkiye ve Tayland diplomatik ilişkilerimizin kurulduğu 1958 yılından bu yana, dostluk ve halklarının karşılıklı yararı temelinde iş birliklerini geliştirmeye devam etmektedir. Son dönemde artan karşılıklı temas ve ziyaretler, ikili ve çok taraflı platformlarda yürüttüğümüz iş birliğinin pekiştirilmesine vesile olmaktadır. Bu kapsamda, üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini temenni ediyor, çeşitli proje ve çalışmalarla çok boyutlu iş birliğimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz. İkili ticaret hacmimizin son dönemde ivme kazanarak büyüdüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. 2002 yılında 200 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimiz, 2024 yılının ilk 9 ayında 1,5 milyar doları aştı. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesine, yatırımların karşılıklı olarak artmasına önem atfediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye stratejik konumuyla, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'ya açılım yapmak isteyen Tay firmalarına önemli fırsatlar sunuyor. Keza, Tayland da Güneydoğu Asya'da birçok Türk firması için vazgeçilmez bir ortak haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'TAYLAND'DAN ÜLKEMİZE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI 2 KAT ARTTI'

Uraloğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Tayland'ın bayrak taşıyıcıları olan THY ve Tay Havayolları'nın doğrudan seferleri ekonomik ilişkilerimizi geliştirmede ve halklarımızı birbirine yakınlaştırmada birer köprü işlevi görüyor. Nitekim, Tayland'dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2022 yılından bu yana neredeyse 2 kat artarak bu yıl Ekim ayında 40 bine ulaştı. Ülkemizden de Tayland'a giden turist sayısı her geçen gün artıyor. Bu vesileyle, geçtiğimiz hafta Sivil Havacılık Otoritelerimiz arasında yapılan müzakere sonucunda sağlanan frekans artışından memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ayrıca Saygıdeğer Meslektaşım Tayland Ulaştırma Bakanı'nın geçtiğimiz ay ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret de demiryolu alanındaki iş birliğimiz için büyük önem taşıyor. 2004 yılından bu yana, TÜRASAŞ ile Tayland Demiryolları arasında sürdürülen iş birliğinin daha da derinleşerek devam etmesini arzu ediyoruz. İkili bağlarımızın güçlendirilmesinde ülkemizde eğitim gören Tay öğrenciler de önemli yere sahip. Onları ülkelerimiz arasında gönül ve kültür elçileri olarak görüyoruz. İlişkilerimizin ahdi temelini oluşturan ticaret, eğitim, kültür, bilim ve kalkınma alanlarındaki çeşitli anlaşmaların, ilerleyen dönemde iş birliği potansiyelimizin olduğu enerji, ileri teknolojiler, savunma ve güvenlik gibi diğer alanlarda akdedeceğimiz belgelerle desteklenerek güçlendirilmesini temenni ediyoruz."

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU- Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,