Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak

Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı provokatif faaliyetlerini sürdüren Yunanistan'dan ilişkileri gerecek hamleler gelmeye devam ediyor.

ADALAR'DA DENETİM YAPTI

Cumhuriyet'tin haberine göre Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias'ın, Ege Denizi'nde gayri askeri statüde ve Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) kapsamında yer alan 10 adaya iki günlük gezi turuna çıktığı bildirildi.

Nikos Hardalias, gayri askeri statüde yer alan Batnoz, Ahikerya, İleryöz, İlipsi, İncirli, İleki, Herke, Çoban ve İstanbulya adaları ile EGAYDAAK kapsamında yer alan Hurşit Adası'ndaki konuşlu askeri birimleri ziyaret etti.

"ULUSAL EGEMENLİK KONULARI PAZARLIK OLMAZ"

Hardalias, Türkiye'ye yönelik üstü kapalı mesaj göndererek, "Mesajımız açıktır: Yunanistan, uluslararası hukuk kapsamında iş birliği ve saygı içinde iyi komşuluk ilişkileri arıyor" dedi.

Hardalias, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve çevresinde "barış ve istikrar için bir güç" olduğunu savunarak, "Caydırıcı gücümüzü güçlendirme meseleleri ile ulusal egemenlik meseleleri pazarlık konusu olamaz!" ifadelerini kullandı.