Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülke Almanya oldu - Son Dakika
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Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülke Almanya oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 12:05

Son dönemde Türkiye'den AB ülkelerine yapılan vize başvurularına gelen ret oranlarının yüksekliği, yeni yayınlanan verilerle de ortaya kondu. Türkiye'den AB ülkelerine yapılan 223.699 başvurudan 174.929'inin kabul edildiği, bunların yüzde 78'inin çok girişli olduğu belirtildi. Almanya geçen yıl Türkiye'den gelen vize başvurularının yüzde 40'ını reddetti. Yunanistan'ın da 164.829 başvurudan yaklaşık 16 binini reddettiği kaydedildi. Yunanistan, en çok başvuru alan 4 ülke arasında yüzde 9,6 oranla en az vize reddi kararı alan ülke oldu.

Son dönemde Türkiye'den AB ülkelerine yapılan vize başvurularına gelen ret oranlarının yüksekliği, yeni yayınlanan verilerle de ortaya kondu. Şengen vizeleriyle ilgili bilgileri derleyen Schengen Statistics'in 2022 verilerine göre, Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülke Almanya oldu.

GEÇEN YIL BAŞVRULARIN YÜZDE 21'İ REDDEDİLDİ

Türkiye'den AB ülkelerine yapılan 223.699 başvurudan 174.929'inin kabul edildiği, bunların yüzde 78'inin çok girişli olduğu belirtildi. Toplamda Türkiye'den yapılan Şengen vize başvurularının yüzde 21,4'ü geçen yıl reddedildi.

ALMANYA 48 BİNDEN FAZLA BAŞVURUYU ONAYLAMADI

Almanya geçen yıl Türkiye'den gelen vize başvurularının yüzde 40'ını reddetti. Türkiye'deki diplomatik temsilciliklere gelen 120.876 vize başvurusunu inceleyen Almanya, 48 bini aşkın başvuruyu onaylamayarak Türklere en çok vize reddi veren ülke oldu.

YUNANİSTAN 164 BİN BAŞVURUDAN 16 BİNİNİ REDDETTİ

Almanya'nın ardından en çok vize başvurusu alan Yunanistan'ın da 164.829 başvurudan yaklaşık 16 binini reddettiği kaydedildi. En çok vize başvurusu alan diğer ülkeler olan Fransa ve Hollanda'nın da toplamda 30 bine yakın vize başvurusunu reddettiği ortaya kondu.

EN AZ VİZE REDDİ VEREN ÜLKELER

Yunanistan, en çok başvuru alan 4 ülke arasında yüzde 9,6 oranla en az vize reddi kararı alan ülke oldu. Toplamda Türklere en az ret veren ülkeler ise yüzde 7,6 ile Lüksemburg ve yüzde 7,93 ile İtalya oldu.

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülke Almanya oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülke Almanya oldu - Son Dakika
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