Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu

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Türkiye\'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
30.07.2025 14:42
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Türkiye\'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Haber Videosu

Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin ''11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyoruz, burada herkesin hafta sonu tatili var'' sözleri gündem oldu. Video kısa sürede viral olurken, kullanıcılar yaptıkları yorumlarla bu ifadelere tepki gösterdi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen bir gurbetçinin yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. Kendi yaşam koşullarını anlatan gurbetçi, Almanya'daki iş temposuna dikkat çekerek "Biz orada 11 ay, bir ay tatil için çalışıyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var" ifadelerine yer verdi.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Bu sözlerin ardından video kısa sürede viral olurken, yüzlerde sosyal medya kullanıcısından yorum geldi. Bazı yorumcular gurbetçinin sözlerine tepki gösterdi:

Gelen yorumlardan bazıları şunlar;

  • Sizin hafta sonunuz yok mu, kimi yiyorsunuz?
  • Türkiye'de insanlar 1 ay tatil için ne kadar çalışmak zorunda?
  • Almanya'da hafta sonu tatili yok mu? Köle olarak mı çalışıyorsun Almanya'da?
  • Kardeşim bu tişört hiç mi yanıltmaz?
  • Almanya'da cumartesi öğlenden sonra her yer kapanıyor. En geç 4'te ve sonra herkes sokaklarda yiyip içip dans ediyor.

Video, Türkiye'deki yaşam koşullarıyla Avrupa'daki iş yaşamı arasındaki farklara dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Türkiye, Almanya, Yaşam, Dünya, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • abdullah aktürk :
    yorum yapmaya değmez bence 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DÖN O ZAMAN ULKENE 1 0 Yanıtla
  • ERCAN SÖKER:
    ne işin var o zaman Avrupa’da burda çalış tl harca, Tofaş’a bin, hafta sonları tatil yap hasret çekme niye duruyorsun bırak Avrupayı varmısın, çok güzel acıtasyon yapmaya alışmışsın, Yoooooo oldu hem ağlarım hem giderim diyenlerdensin. milliyetçiysen vatanında çalış ve bu ülkeye hizmet et 0 0 Yanıtla
  • Uygar Demirbas:
    Bu tür canlılara diyecek kelime Yok. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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