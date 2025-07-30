Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen bir gurbetçinin yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. Kendi yaşam koşullarını anlatan gurbetçi, Almanya'daki iş temposuna dikkat çekerek "Biz orada 11 ay, bir ay tatil için çalışıyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var" ifadelerine yer verdi.
Bu sözlerin ardından video kısa sürede viral olurken, yüzlerde sosyal medya kullanıcısından yorum geldi. Bazı yorumcular gurbetçinin sözlerine tepki gösterdi:
Video, Türkiye'deki yaşam koşullarıyla Avrupa'daki iş yaşamı arasındaki farklara dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika
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