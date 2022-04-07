Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir - Son Dakika
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Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir

07.04.2022 14:52
Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir

Türkiye'yi Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi ve Rahip Brunson krizi sebebiyle F-35 programından çıkaran ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki konumu nedeniyle F-35 programına Türkiye'yi tekrar dahil etmeyi düşündüğü konuşuluyor.

Türkiye'de bulunan ve ismini vermek istemeyen bir üst düzey askeri yetkili, ABD'nin F-35 kararını tekrar değerlendirdiğini veF-35 programına Türkiye'yi dahil etmeyi düşündüğünü açıkladı. Askeri yetkili, ABD senatosunda bulunan çok sayıda senatörün de Türkiye'ye F-35 programına dahil edilmesi ve savaş uçaklarının verilmesi için senato ile başkan Biden'a baskı yaptığını ifade etti.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ KONUŞLANACAĞI ÜSLER

Askeri yetkili, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi halinde uçakların konuşlandırılacağı adreslerin dahi belirlendiğini söyledi.F-35savaş uçakları, Adana, Diyarbakır ve Balıkesir üslerinde konuşlandırılacağını ifade eden askeri yetkili,F-35 sürecinin tamamıyla değişeceğini ifade etti.

YUNANİSTAN'A F-35 VERİLMEMESİNİN NEDENİ TÜRKİYE

Türkiye'nin başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere son yıllarda sağladığı bölgesel üstünlüğü, Yunanistan'ı harekete geçirmişti. Türkiye'ye karşı yoğun silahlanma telaşına giren Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçaklarının yanı sıra ABD'ye F-35 siparişi vermişti. ABD, F-35 siparişlerinde Almanya ve Finlandiya'ya öncelik vererek Yunanistan'ın taleplerini erteledi. Bu kararın alınmasındaki en büyük nedenlerden birinin Türkiye'nin hassasiyeti olduğunu açıklayan askeri yetkili, ABD'li yetkililerin Türkiye'yi bu süreçte kızdırmanın kendi çıkarları açısından yanlış olduğunu düşündükleri için f-35 siparişlerini veto ettiğini söyledi.

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