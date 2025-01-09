Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular - Son Dakika
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Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

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İran, 800 kilometre menzilli Nazir OTH radarını Gilan Eyaleti'ne konuşlandırarak Türkiye, Azerbaycan ve çevre hava sahalarını kapsamlı bir şekilde izleme kapasitesine ulaştı. Bu radar, küçük nesnelerden balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede tehditleri tespit edebiliyor ve elektronik harp tehditlerine karşı erken uyarı yeteneği sunuyor.

09.01.2025 17:15  Güncelleme: 17:47
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İran, Azerbaycan ve Türkiye hava sahalarını izlemek amacıyla 800 km menzilli Nazir Ufuk Ötesi (OTH) radarını Gilan Eyaleti'nde konuşlandırdı. Bu adım, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlemek için Azerbaycan hava sahasını kullandığı iddialarının ardından geldi.

NAZİR OTH RADARININ KAPSAMA ALANI

Gilan'daki Nazir radarı, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye'nin doğusunun büyük bir bölümü, Gürcistan'ın büyük kısmı, Türkmenistan'ın batısı, Kazakistan'ın güneybatısının bir bölümü ve Hazar Denizi üzerindeki hava sahasını kapsayarak İran'ın gözetimi altında tutuyor.

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

RADARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nazir OTH radar sistemi, küçük uçan nesnelerden balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede hava tehditlerini tespit edebiliyor. İran'ın Khatam ol-Anbia Hava Savunma Üssü Komutanı Tuğgeneral Farzad Esmayeeli, 2016 yılında yaptığı açıklamada, "Nazir OTH radar sistemi artık faaliyette ve bu noktadan itibaren, hiçbir uçan nesne İran hava sahasına izinsiz giremez." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

ELEKTRONİK HARP YETENEĞİ VE ERKEN UYARI KAPASİTESİ

İran tarafından geliştirilen Nazir OTH radar sistemi, elektronik harp tehditlerine karşı koyabilme yeteneğine sahip olup, 800 kilometrelik menziliyle İran'ın hava sahasında erken uyarı sağlıyor. Radarın 2900 metre üzerindeki irtifalarda konumlandırılması, dağlık arazilerde yaşanan zorluklara çözüm üretme çabasını yansıtıyor ve hava savunma sistemlerinin daha etkin çalışmasını sağlayarak geniş bir bölgeyi kapsama altına alıyor.

Türkiye\'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Azerbaycan, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Reis 13:
    Türkiye'nin düşmanı yoktur. Recebin düşmanı vardır. 47 184 Yanıtla
    Osman Dönmez:
    hasitir pzevnk 0 0
  • Apple User:
    İsrailin Türkiyeyi yerle bir etmesi sadece bir kaç gününü alır arkasında ingiltere Abd Kanada Norveç gibi bir kaç ülke var 22 164 Yanıtla
    Alper Elma:
    yaprak var yiyilecekse 0 0
    Sami Göksu:
    Aç karnına sadrazam kamışı yedinmi vezir parmağı yada 0 0
    Oğuz Demir:
    sen nasıl bir ajansın. kavgada aradan yumruk atıp kaçan gibisin. delikanlı olup yüz yüze gel. 0 0
    Mustafa Turgut:
    Hass.... tir 0 0
    Serkan Karakaş:
    güldürdün beni Allah ta seni güldürsün... 0 0
  • Çelikk:
    Türkiye ye birşey olmaz 98 7 Yanıtla
  • Engin Yildirim:
    maden her nesneyi görüp yok etme gücü var Tahran’ı delik deşik ettiler aktif değilmiymiş süper sistemleri?? 69 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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