Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın! - Son Dakika
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Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!

19.07.2022 17:05

Avrupa'yı kasıp kavuran 'Ölüm sıcakları' denilen sıcakların cuma günü Türkiye'de de etkisini göstermesi bekleniyor. Uzmanlar, sıcaklarda kırmızı ve turuncu ağırlıklı meyve sebze tüketilmesini tavsiye etti. İngiltereli doktorular ise karpuz ve domatesin yoğunlukla tüketilmesini öneriyor.

Avrupa, günlerden bu yana yoğun bir sıcaklık dalgasının içerisinde. Sıcaklık nedeniyle hastaneler dolup taşarken, çok sayıda insan da hayatını kaybetti.

HAFTALARCA SUSUZLUK YAŞANDI

İklim krizi iyiden iyiye baş göstermeye başladı. Bu yıl ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken Meksika'nın Monterrey taraflarında kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı. Norveç'in Kutup kenti Tromso'da rekor sıcaklıklar hissedilirken Asya'da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi.

BÜYÜK SICAKLIKLAR BEKLENENDEN ERKEN GELİYOR

İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndaki (MET) meteorologlar 2 yıl önce 2050 yılında hava sıcaklıklarının nasıl olacağına dair tahminlerini yayınlamıştı. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde beklenenlere dikkat çekmek için yapılan tahminlerin İngiltere'nin bu haftaki hava durumu ile benzerliği paniğe neden oldu. Görünen o ki Met Ofisi'nin kabus senaryosu olarak sunduğu varsayımsal hava durumu beklenenden çok daha erken gerçekleşecek.

TÜRKİYE'YE CUMA GÜNÜ GELMESİ BEKLENİYOR

Ölüm sıcaklarıyla ilgili bir de Türkiye'yi ilgilendiren haber geldi. İddialara göre sıcaklığın Avrupa üzerinden Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı ve etkisini tam olarak cuma günü göstereceği ifade edildi. Bu nedenle zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

UZMANLAR İKİ MEYVEYİ ÖNERDİ

Sıcaklıkların yaklaşmasıyla birlikte uzmanların konu hakkında yaptıkları açıklamalar da sıklaştı. İngiltere'nin en çok satan yazarı olarak tanınan Dr. Rossi, sıcak hava dalgasından korunmak isteyen insanların karpuz ve domates gibi kırmızı ağırlıklı meyve ve sebzeleri tüketmesini önerdi. Rossi ayrıca papaya, kırmızı biber ve greyfurtun da cilt koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor.

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Son Dakika Dünya Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın! - Son Dakika


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