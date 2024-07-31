Türkmenistan ile Elektrik Üretimi ve İş Birliği Konularında Görüşme Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Dünya

Türkmenistan ile Elektrik Üretimi ve İş Birliği Konularında Görüşme Gerçekleştirildi

Türkmenistan ile Elektrik Üretimi ve İş Birliği Konularında Görüşme Gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov ile görüşerek elektrik üretimi ve komşularla elektrik enterkonneksiyonunun genişletilmesi konularını ele aldı. Bayraktar, Türkmenistan ile olan iyi ilişkilerin elektrik alanında atılacak yeni adımlarla daha da ileri taşınacağına inandığını belirtti.

31.07.2024 09:41
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkmenistan temasları kapsamında, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov ile görüştü.

Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşkabat temaslarımız kapsamında Türkmenistan Enerji Bakanı Sayın Annageldi Saparov ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Elektrik üretimine ilişkin önümüzdeki dönem stratejilerimizi anlattık. Elektrik üretiminin yanı sıra komşularımızla ve bölgemizdeki ülkelerle elektrik enterkonneksiyonunun genişletilmesinin önemine dikkat çektik. Bu alanlarda olası iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkmenistan ile uzun yıllara varan iyi ilişkilerimizin elektrik alanında atacağımız yeni adımlarla birlikte daha da ileri taşınacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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