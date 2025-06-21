Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı - Son Dakika
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Dünya

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
21.06.2025 11:56
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Çin'in Liaoning eyaletindeki Şenyang Hayvanat Bahçesi'nde bir dişi aslan, cam bölmenin ardında bulunan küçük bir çocuğa saldırmaya çalıştı. Çocuk, yüzünde maskesiyle aslanların bulunduğu cam bölmeye yaklaştığında, yerde yatan dişi aslan aniden yerinden fırlayarak cam bölmeye doğru atladı. Ancak kalın cam bölme sayesinde herhangi bir zarar oluşmadı. Olayın videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

Çin'de bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Dişi bir aslan, cam bölmenin arkasındaki küçük bir çocuğa aniden saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Çin'in Liaoning eyaletindeki Şenyang Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. Görüntülerde, küçük bir çocuk yüzünde maskesiyle aslanların bulunduğu cam bölmeye doğru neşeyle yaklaşıyor. Hiç korkmadan camın önüne oturuyor ve içerdeki aslanlara merakla bakıyor. Bu sırada çocuğun annesi de o anları cep telefonuyla kaydediyor.

Çocuk cama yaklaştığı anda, yerde yatmakta olan dişi aslan bir anda yerinden fırlayarak cam bölmeye doğru atlıyor. Kocaman açtığı ağzıyla çocuğu ısırmaya çalıştığı izlenimi veriyor. Neyse ki kalın cam bölme sayesinde herhangi bir zarar oluşmuyor. Çocuk ise şaşırtıcı şekilde hiçbir korku belirtisi göstermiyor ve sakinliğini koruyor.

O anların paylaşıldığı video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları ise olayla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Kimileri, "Bu cam gerçekten sağlam olmalı," derken, kimileri ise aslanın saldırı değil, sadece merakla yaklaştığını savundu.

Bir kullanıcı, "O bir bebek olduğunu anladı. Belki de sadece yavrusu gibi taşımak istemiştir," diye yazdı.

Bazı izleyiciler ise annenin sadece video çekmekle yetinmesine tepki gösterdi.

Olayla ilgili bir başka tartışma konusu ise aslanların tutulduğu alanın küçüklüğü oldu. Bir kullanıcı, "Bu kadar güçlü ve özgür dolaşması gereken hayvanlar, bu kadar dar alanlara hapsedilmemeli," yorumunu yaptı.

Benzer bir olay 2016 yılında ABD'nin Colorado eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde yaşanmıştı. O görüntülerde de bir dişi aslan, camın diğer tarafında oturan bebeğe ulaşmak için cama patileriyle defalarca vurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hayvanat Bahçesi, Sosyal Medya, Hayvanlar, Güvenlik, Yaşam, Dünya, Medya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Rob26 Arez:
    TikTok videoları ile flaş haber yapmak!! YAZIK anlatmaya gerek yok. görüyorsunuz 30 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Büyük habercilik dünya habercilik ödülünü bu foto alır milletle dalgamı geciyorsunuz 14 0 Yanıtla
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