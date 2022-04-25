Twitter, Geert Wilders'ın hesabını 'nefret söylemi' nedeniyle askıya aldı - Son Dakika
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BBC

Twitter, Geert Wilders'ın hesabını 'nefret söylemi' nedeniyle askıya aldı

25.04.2022 14:32
Twitter, Geert Wilders'ın hesabını 'nefret söylemi' nedeniyle askıya aldı

Geert Wilders'ın hesabı, İslam dini ve Muhammed Peygamber'e yönelik sözleri nedeniyle sosyal medya platformu tarafından askıya alındı.

Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın Twitter hesabı, İslam dini ve Muhammed Peygamber'e yönelik sözleri nedeniyle sosyal medya platformu tarafından askıya alındı. Wilders, siyasi çalışmalarını ağırlıklı olarak Twitter üzerinden yürütüyor.

Twitter yönetimi, bazı mesajları silmesi durumunda Wilders'in hesabının açılacağını bildirdi. Ancak aşırı sağcı lider, kuralları ihlal etmediğini savundu.

Twitter'ın son kararında, Wilders'in kendisine gelen ölüm tehditleri ile ilgili olarak Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrıyı içeren mesajının etkili olduğu belirtildi.

Özgürlük Partisi (PVV) lideri, Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a, Twitter'ın kendisine, "nefret söylemi ile ilgili kuralları çiğnediği için" hesabının askıya alındığını bildirdiğini söyledi.

Wilders, sosyal medya aracılığıyla Pakistan vatandaşlarından gelen ölüm tehditleri üzerine, Twitter hesabından bu ülkenin Başbakanı Şehbaz Şerif'e yönelik bir mesaj paylaşmıştı.

Wilders'e göre Twitter, hesabını bu mesaj nedeniyle askıya aldı.

Wilders, Twitter mesajında, şunları kaydetmişti:

"Başbakan Shehbaz'ı inciten şey, İslam denen hoşgörüsüz ideolojinin şiddeti, sahte peygamber Muhammed'den ilham alan Pakistanlıların fetvaları ve ölüm tehditleri. Biz her zaman Müslümanlığa karşı özgürlüğü seçiyoruz ve asla kazanamayacaksınız."

Bu mesajla ilgili ilk şikayetin ardından Twitter, Wilders'ten paylaşımını silmesini istedi. Sosyal medya platformu, mesajı kaldırması durumunda 12 saat içinde Wilders'in hesabının açılacağını bildirdi.

PVV lideri, mesajının kuralları ihlal etmediğini savunarak karara itiraz etti.

Wilders, Twitter yönetiminin iki gün içinde itiraza yanıt vermesi gerektiğini ancak bu süreyi uzatarak hatırlatmalarına yanıt verilmediğini öne sürdü.

Twitter'in kararını "tuhaf" olarak değerlendiren aşırı sağcı lider, "Kafama bıçak saplanan tehdit resimlerine izin verilirken benim sözlerime izin verilmemesi daha da tuhaf" diye konuştu.

Twitter'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Geert Wilders, ağırlıklı olarak siyasi mesajlarını bu platform aracılığıyla veriyor. Aşırı sağcı lider bu nedenle zaman zaman "Twitter politikacısı" eleştirilerine hedef oluyor.

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Geert Wilders, Twitter, İslam, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter, Geert Wilders'ın hesabını 'nefret söylemi' nedeniyle askıya aldı - Son Dakika

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