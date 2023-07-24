Uçak evin üzerine çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uçak evin üzerine çarptı, 3 kişi yaralandı

24.07.2023 12:00

Geçen Pazar günü Amerika Birleşik Teksas eyaletinde küçük bir uçak bir eve çarptı. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayda sonra yaralanan uçakta bulunan üç kişi yakınlardaki hastaneye kaldırıldı. Georgetown İtfaiye Departmanı ve Georgetown Polis Departmanı olayla ilgili incelemelerin başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Geçen Pazar günü Amerika Birleşik Teksas eyaletinde küçük bir uçak bir eve çarptı. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Uçak evin üzerine çarptı, 3 kişi yaralandı

Olayda sonra yaralanan uçakta bulunan üç kişi yakınlardaki hastaneye kaldırıldı.

Georgetown İtfaiye Departmanı Facebook üzerinden "North Wood Drive'ın 500 bloğunda bir uçak kazasıyla ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.

İncelemelerin başlatılacağını duyurarak "Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) bu akşam çalışmalarına başlayacak ve ekipler olay yerinde yardıma devam edecek" dedi.

Uçak evin üzerine çarptı, 3 kişi yaralandı

Georgetown Polis Departmanı, tüm yaralanmaların hayati tehlike taşımadığını bildirdi.

Olayın incelenmesi sırasında bölgeden uzak durmaları konusunda sakinleri uyardılar.

Polis, "Kuzeybatı Blvd'un küçük bir bölümünün şu anda kapalı kalacağını" belirtti.

İtfaiye ve polis kaza ile ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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