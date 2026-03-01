Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı - Son Dakika
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
01.03.2026 07:11
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
İran'ın ABD'ye misillemeleri nedeniyle Dubai'de mahsur kalan Türk vatandaşları konsolosluğa ulaşamadıklarını belirtti. Uçakları iptal olan ve ne yapacakları bilmeyen çok sayıda kişi yetkililerden yardım talep etti. Söz konusu görüntüleri paylaşan İYİ Partili Turhan Çömez "Size ulaşamayan vatandaş, bize ulaşıp çare arıyor! Acil durumlarda 7/24 nöbetçi memur bulundurmuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD'ye yönelik misillemeleri sonrası hava sahasında yaşanan hareketlilik nedeniyle Dubai'de bulunan çok sayıda Türk vatandaşının uçuşu iptal edildi. Mahsur kalan vatandaşlar, konsolosluğa ulaşamadıklarını belirterek yetkililerden yardım talep etti.

"RESMİ MAKAMLARDAN DÖNÜŞ ALAMADIK"

Uçak seferlerinin iptal edilmesiyle birlikte havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular, ne yapacaklarını bilmediklerini ve resmi makamlardan dönüş alamadıklarını ifade etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, yaşanan durum siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi.

"SİZE ULAŞAMAYAN VATANDAŞ, BİZE ULAŞIP ÇARE ARIYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, söz konusu görüntüleri paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu. Çömez, "Size ulaşamayan vatandaş, bize ulaşıp çare arıyor! Acil durumlarda 7/24 nöbetçi memur bulundurmuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Çömez paylaşımında ayrıca, "Endişeyle bekleyen vatandaşlarımıza yardım etmiyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Dubai'de mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinin nasıl sağlanacağı ve resmi makamlardan yapılacak olası açıklamalar merakla bekleniyor.

Uçaklar iptal oldu, çok sayıda Türk vatandaşı Dubai'de mahsur kaldı

Son Dakika Dünya Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Ne işi var dubaide, mis gibi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varken, git oraya, bari ot yaşamında Bi fayda sağla 19 11 Yanıtla
  • Aziz Vefa Aziz Vefa:
    eee etme bulma dünyası. almayın kalsınlar orda 13 7 Yanıtla
  • 889397.64 889397.64:
    hanımefendi siz konsolosu niye rahatsız ediyorsunuz adamcağız uyuyor yorulmuştur yani orada keyif yapmak için gitmiş yani orada vatandaşları korumak için sizin gibi mağdur olanlara bir yardımcı olmak için gitmemiş ki yazık siz başınızın çaresine bakayım önce 6 7 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    ne kadar çok saçma insan var iki hafta önce söylendi Amerika söyledi söyledi aile siz oradasınız ondan sonra Türkiye’ye yetin 4 1 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    İran'ın savaşı başlayacağına bu kadar emin olunsa ev araba satar millet altına yatırır di şimdi 2 araba 2 evi olurdu 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
