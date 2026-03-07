Uçakta "Trump'ta ölüm" sloganı atınca gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçakta "Trump'ta ölüm" sloganı atınca gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Uçakta "Trump\'ta ölüm" sloganı atınca gözaltına alındı
07.03.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uçakta "Trump\'ta ölüm" sloganı atınca gözaltına alındı
Haber Videosu

ABD'de bir yolcu uçağında bir kişi, "Trump'a ölüm. Uçağı havaya uçuracağım" şeklinde bağırdı. Şahıs, uçağa gelen güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

ABD'de bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki uçakta bir yolcu, "Trump'a ölüm. Uçağı havaya uçuracağım" diye bağırarak uçağı havaya uçurma tehdidinde bulundu. Yolcunun saldırgan tavırları ve sözlü tehditleri üzerine kabin ekibi durumu derhal güvenlik birimlerine bildirdi.

UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI

Uçağın iniş yapmasının ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay nedeniyle uçuşta kısa süreli panik yaşanırken, uçağın içinde ve bagaj bölümünde geniş çaplı bir güvenlik araması yapıldı.

Federal yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, şahsın hem uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan hem de devlet yetkilisine yönelik tehditten yargılanması bekleniyor.

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçakta 'Trump'ta ölüm' sloganı atınca gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:12:27. #7.13#
SON DAKİKA: Uçakta "Trump'ta ölüm" sloganı atınca gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.