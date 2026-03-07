Uçakta "Trump\'ta ölüm" sloganı atınca gözaltına alındı

ABD'de bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki uçakta bir yolcu, "Trump'a ölüm. Uçağı havaya uçuracağım" diye bağırarak uçağı havaya uçurma tehdidinde bulundu. Yolcunun saldırgan tavırları ve sözlü tehditleri üzerine kabin ekibi durumu derhal güvenlik birimlerine bildirdi.

UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI

Uçağın iniş yapmasının ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay nedeniyle uçuşta kısa süreli panik yaşanırken, uçağın içinde ve bagaj bölümünde geniş çaplı bir güvenlik araması yapıldı.

Federal yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, şahsın hem uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan hem de devlet yetkilisine yönelik tehditten yargılanması bekleniyor.