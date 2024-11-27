UCM Savcısı, Myanmar Askeri Lideri İçin Tutuklama Emri Talep Etti - Son Dakika
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UCM Savcısı, Myanmar Askeri Lideri İçin Tutuklama Emri Talep Etti

UCM Savcısı, Myanmar Askeri Lideri İçin Tutuklama Emri Talep Etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Asad Ahmad Khan, Rohingyalılara karşı işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Myanmar askeri lideri Min Aung Hlaing için tutuklama emri çıkaracağını duyurdu. Diğer yetkililer için de tutuklama taleplerinin geleceği bildirildi.

27.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Asad Ahmad Khan Myanmar askeri lideri Min Aung Hlaing için, çoğunluğu Müslüman olan Rohingyalılara karşı işlendiği iddia edilen 'insanlığa karşı suçlar' nedeniyle tutuklama emri çıkaracağını duyurdu.

UCM Savcısı Karim Asad Ahmad Khan Myanmar'ın mevcut askeri lideri Min Aung Hlaing için, çoğunluğu Müslüman olan Rohingyalılara karşı işlendiği iddia edilen zulüm ve sınır dışı etmelerle ilgili olarak tutuklama emri çıkaracağını açıkladı.

Savcılık yaptığı açıklamada, diğer Myanmar yetkilileri için de tutuklama emri taleplerinin geleceğini söyledi. Açıklamada, suçlamaların Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik ciddi insan hakları ihlallerini içerdiği belirtildi. Savcı, bu tür eylemlerin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı ve mağdurlara adalet sağlanması gerektiğini ifade etti.

SAVCIDAN ADALET ÇAĞRISI

Khan, açıklamasında "Bu başvuru, hesap verebilirliği sağlama ve suçlardan etkilenen topluluklara bir umut ışığı olma amacı taşıyor. Adalet için bu süreçleri kararlılıkla takip edeceğiz" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN DESTEK BEKLENİYOR

Savcı Khan, uluslararası toplumun bu süreçte mahkemeye destek olmasını ve adaletin sağlanması için iş birliği yapmasını talep etti. Khan UCM'nin, bu tür suçlarla mücadelede bağımsız bir yargı organı olarak önemli bir rol oynamaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları, Myanmar, Son Dakika

Son Dakika Dünya UCM Savcısı, Myanmar Askeri Lideri İçin Tutuklama Emri Talep Etti - Son Dakika

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