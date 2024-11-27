UCM Savcısı, Myanmar Askeri Lideri İçin Tutuklama Emri Talep Etti

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ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Asad Ahmad Khan Myanmar askeri lideri Min Aung Hlaing için, çoğunluğu Müslüman olan Rohingyalılara karşı işlendiği iddia edilen 'insanlığa karşı suçlar' nedeniyle tutuklama emri çıkaracağını duyurdu.

UCM Savcısı Karim Asad Ahmad Khan Myanmar'ın mevcut askeri lideri Min Aung Hlaing için, çoğunluğu Müslüman olan Rohingyalılara karşı işlendiği iddia edilen zulüm ve sınır dışı etmelerle ilgili olarak tutuklama emri çıkaracağını açıkladı.

Savcılık yaptığı açıklamada, diğer Myanmar yetkilileri için de tutuklama emri taleplerinin geleceğini söyledi. Açıklamada, suçlamaların Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik ciddi insan hakları ihlallerini içerdiği belirtildi. Savcı, bu tür eylemlerin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı ve mağdurlara adalet sağlanması gerektiğini ifade etti.

SAVCIDAN ADALET ÇAĞRISI

Khan, açıklamasında "Bu başvuru, hesap verebilirliği sağlama ve suçlardan etkilenen topluluklara bir umut ışığı olma amacı taşıyor. Adalet için bu süreçleri kararlılıkla takip edeceğiz" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN DESTEK BEKLENİYOR

Savcı Khan, uluslararası toplumun bu süreçte mahkemeye destek olmasını ve adaletin sağlanması için iş birliği yapmasını talep etti. Khan UCM'nin, bu tür suçlarla mücadelede bağımsız bir yargı organı olarak önemli bir rol oynamaya devam ettiğine dikkat çekti.