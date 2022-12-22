Üçüz bebeklere hamile olan kadının karnının görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Üçüz bebeklere hamile olan kadının karnının görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi

22.12.2022 15:12

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üçüz bebeklere hamile kalan bir kadının karnın geldiği son hal, izleyenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada genç kadını destekleyen çok sayıda tweet atıldı. Doktorlar da kadını vücudunu diri tutması sebebiyle tebrik etti.

Üçüz bebek bekleyen bir kadının karnı, dış görünüşü nedeniyle çok dikkat çekti. Kadın, hamileliğinin 35. haftası ve 2. gününde karnının görünümünü her açıdan videoya aldı. Karnı o kadar büyüktü ki, gerçekte ne kadar büyük olduğunu göstermek için zar zor kaldırabildi.

Üçüzlere hamile kalan kadının karnının görüntüsü izleyenleri hayret ettirdi

DOKTORLAR ÖVGÜ YAĞDIRDI

Bazıları için şaşırtıcı bir şekilde, göbeği çoğunlukla dışa doğru büyüyerek dikdörtgen bir şekil oluşturuyordu. Doktorlar çabalarından dolayı onu övdü. Kadın yaptığı açıklamada "Hamileliği atlatan tüm kadınlara teşekkür ederim. Bekarlar, ikizler, üçüzler fark etmez, size kesin olarak bir şey söylemem gerekirse erkekler bunu yapamaz" ifadelerini kullandı.

Üçüzlere hamile kalan kadının karnının görüntüsü izleyenleri hayret ettirdi

ÇOK SAYIDA YORUM DA GELDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu kadın bir süper kahraman." ifadesini yazdı. Bir başkası da "Buna bakarken bile kalçalarım ve kalçalarım ağrıyor! Zavallı kadın." dedi. Klip kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaştı. Bu video nedeniyle birçok kadın hamile kalmaktan vazgeçtiklerini paylaştı. Biri, "Artık asla hamile kalmıyorum" yorumunda bulundu.

Üçüzlere hamile kalan kadının karnının görüntüsü izleyenleri hayret ettirdi
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Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Üçüz bebeklere hamile olan kadının karnının görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üçüz bebeklere hamile olan kadının karnının görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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