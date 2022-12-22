Üçüz bebeklere hamile olan kadının karnının görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi

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Üçüz bebek bekleyen bir kadının karnı, dış görünüşü nedeniyle çok dikkat çekti. Kadın, hamileliğinin 35. haftası ve 2. gününde karnının görünümünü her açıdan videoya aldı. Karnı o kadar büyüktü ki, gerçekte ne kadar büyük olduğunu göstermek için zar zor kaldırabildi.

DOKTORLAR ÖVGÜ YAĞDIRDI

Bazıları için şaşırtıcı bir şekilde, göbeği çoğunlukla dışa doğru büyüyerek dikdörtgen bir şekil oluşturuyordu. Doktorlar çabalarından dolayı onu övdü. Kadın yaptığı açıklamada "Hamileliği atlatan tüm kadınlara teşekkür ederim. Bekarlar, ikizler, üçüzler fark etmez, size kesin olarak bir şey söylemem gerekirse erkekler bunu yapamaz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA YORUM DA GELDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu kadın bir süper kahraman." ifadesini yazdı. Bir başkası da "Buna bakarken bile kalçalarım ve kalçalarım ağrıyor! Zavallı kadın." dedi. Klip kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaştı. Bu video nedeniyle birçok kadın hamile kalmaktan vazgeçtiklerini paylaştı. Biri, "Artık asla hamile kalmıyorum" yorumunda bulundu.