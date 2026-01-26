Uganda, Somali\'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor

Uganda, Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de bulundurduğu askeri unsurlarını çekmeye hazırlanıyor.

"19 YILIN ARDINDAN TAMAMEN ÇEKİLMEYİ PLANLIYORUZ"

, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kainerugaba paylaşımında, "Somali'de 19 yılın ardından bu ülkeden çok yakında tamamen çekilmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

EŞ-ŞEBAB'A KARŞI MÜCADELEDE EN UZUN SÜRELİ DESTEK VEREN ÜLKE

Uganda ordusu, 2007 yılından bu yana Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de görev yapıyor. Uganda askerleri, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali hükümetine destek veren en uzun süreli yabancı birlikler arasında yer alıyor.

Muhoozi Kainerugaba

AFRİKA BİRLİĞİ SESSİZ

Kainerugaba, daha önce de Somali'deki askeri misyonun sürdürülmesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuş, özellikle uluslararası aktörlerin Somali politikasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti. Afrika Birliği yetkililerinden Kainerugaba'nın paylaşımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.