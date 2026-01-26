Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor

Uganda, Somali\'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
26.01.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda, 2007 yılından bu yana Somali'de görev yapan barış gücü askerlerini geri çekmeye hazırlanıyor. Söz konusu kararı, aynı zamanda Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu da olan Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba duyururken, Afrika Birliği yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uganda, Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de bulundurduğu askeri unsurlarını çekmeye hazırlanıyor.

"19 YILIN ARDINDAN TAMAMEN ÇEKİLMEYİ PLANLIYORUZ"

, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kainerugaba paylaşımında, "Somali'de 19 yılın ardından bu ülkeden çok yakında tamamen çekilmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uganda ordusundan Somali'den çekilme mesajı

EŞ-ŞEBAB'A KARŞI MÜCADELEDE EN UZUN SÜRELİ DESTEK VEREN ÜLKE

Uganda ordusu, 2007 yılından bu yana Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de görev yapıyor. Uganda askerleri, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali hükümetine destek veren en uzun süreli yabancı birlikler arasında yer alıyor.

Uganda ordusundan Somali'den çekilme mesajı
Muhoozi Kainerugaba

AFRİKA BİRLİĞİ SESSİZ

Kainerugaba, daha önce de Somali'deki askeri misyonun sürdürülmesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuş, özellikle uluslararası aktörlerin Somali politikasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti. Afrika Birliği yetkililerinden Kainerugaba'nın paylaşımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yoweri Museveni, Güvenlik, Politika, Afrika, Somali, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler
TOKİ’nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak
İstanbul’un göbeğinde olay Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu İstanbul'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:14
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu
Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 20:07:06. #7.11#
SON DAKİKA: Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.