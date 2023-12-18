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Ukrayna, AB'ye katılım müzakerelerini başlatıyor - Son Dakika
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Ukrayna, AB'ye katılım müzakerelerini başlatıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlattığını duyurdu. Ukrayna ve Avrupa Komisyonu, Ukrayna mevzuatının AB mevzuatına uygunluğunu değerlendirmek üzere tarama sürecini resmen başlatacak.

Ukrayna, AB\'ye katılım müzakerelerini başlatıyor
18.12.2023 - 10:58,
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlattığını, ilerleyen günlerde Ukrayna ve Avrupa Komisyon'unun Ukrayna mevzuatının AB mevzuatına uygunluğunu değerlendirmek üzere tarama sürecini resmen başlatacağını duyurdu. Zelenski, "Ukrayna her zaman ortak Avrupa evimizin bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zelenski, dün yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığını belirterek, "Bu hafta Avrupa Konseyi Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. Tüm yıl boyunca bunun için aktif bir şekilde çalıştık. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Avrupa Komisyonu, Ukrayna mevzuatının AB mevzuatına uygunluğunu değerlendirmek üzere tarama sürecini resmen başlatacak

Ayrıca ilkbaharda kabul edilmesini beklediğimiz Ukrayna'nın müzakere çerçevesi üzerindeki çalışmalara da hazırlanıyoruz. Müzakere süreci kolay olmayacaktır ancak önemli olan, halihazırda tarihi bir kesinliğe sahip olmamızdır: Ukrayna her zaman ortak Avrupa evimizin bir parçası olacaktır. Bizimle güçlerini birleştiren ve gerekli Avrupa kararlarının alınmasına yardımcı olan herkese minnettarım: tüm siyasetçiler, sivil toplum liderleri ve farklı ülkelerde Ukrayna'ya ve Avrupa'ya eşit derecede inanan insanlar" dedi.

"RUSYA'NIN MAL VARLIKLARI UKRAYNA'YI KORUMAK VE RUS TERÖRİZMİNDEN KORUNMAK İÇİN KULLANILMALIDIR"

Zelenski, açıklamasında Ukrayna'ya yönelik mali destek programları üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gelecek yılın da Ukrayna'ya yönelik yeterli mali destek programlarını kapsaması için aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu, ortak ülkelerle ikili programları, AB düzeyindeki programları ve çeşitli yargı bölgelerinde dondurulan Rus varlıklarının kullanılması ve bunlara el konulması sürecini içeriyor. Bu konu, yani varlıkların dondurulması konusu, bu hafta müzakerelerde ele alınan en önemli kararlardan biriydi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. G7 ülkeleri liderliklerini gösterebilirler; terörist devletin ve ona bağlı kuruluşların varlıkları Ukrayna'yı desteklemek, hayatları ve insanları Rus terörizminden korumak için kullanılmalıdır. Bu adil olacak. Bu kararların gerekli ana hatlarını zaten hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Ukrayna, Son Dakika

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