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Ukrayna Cumhurbaşkanı, el konulan Rus varlıklarının tamamını talep etti - Son Dakika
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Ukrayna Cumhurbaşkanı, el konulan Rus varlıklarının tamamını talep etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, dünya çapında el konulan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarının ülkesinin yeniden inşası için kullanılması çağrısı yaptı. Batı ülkelerinin Merkez Bankası yöneticileri ise bu konuda çekinceleri olduğunu belirtti. G7 ülkeleri, 2020’de el konulan bu varlıkların yalnızca faizinin veya değer artışının Ukrayna’ya ayrılmasını değerlendiriyor. Zelenskiy ise bu varlıkların tamamını talep etti ve Batı'daki vergi mükelleflerinin savaşın faturasını üstlenmesine gerek kalmayacağını söyledi. Avrupa’daki Merkez Bankası yöneticileri ise bankalarının güvenilirliğinin zedelenmesinden endişe ediyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, el konulan Rus varlıklarının tamamını talep etti
17.01.2024 - 14:40,
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Faisal Islam | BBC Ekonomi Editörü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, dünya çapında el konulan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarının ülkesinin yeniden inşası için kullanılması çağrısı yaptı. Fakat Batı ülkelerinin Merkez Bankası yöneticilerinin bu konuda çekinceleri var.

G7 ülkeleri, 2020’de el konulan bu varlıkların yalnızca faizinin veya değer artışının Ukrayna’ya ayrılmasını değerlendiriyor.

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda BBC’ye konuşan BBC’ye konuşan Zelenskiy ise “Dünyanın elinde 300 milyar dolar varsa bunu neden kullanmayalım” diyerek bu varlıkların tamamını talep etti.

Zelenskiy, bu durumda Batı’daki vergi mükelleflerinin savaşın faturasını üstlenmesine gerek kalmayacağını söyledi.

BBC’nin edindiği bilgiye göre Avrupa’daki Merkez Bankası yöneticileri, bunun yapılması durumunda bankalarının güvenilirliğinin zedelenmesinden endişe ediyor.

ABD ve İngiltere hükümetlerinin bu konuda istekli olmasına rağmen Avrupa’daki Merkez Bankası yöneticileri, bunun küresel finansal istikrarı zedeleyebilecek yasal bir emsal oluşturmasından çekiniyor.

Özellikle Belçika’nın elinde büyük miktarda varlık olduğu biliniyor. Brüksel yönetimi daha önce bunun 2 milyar dolarını Ukrayna’ya aktarmak için başvuru yapmıştı.

Sadece faizlerin ve değer artışının Ukrayna’ya ayrılmasını savunanlar ise 360 milyar dolarlık toplam dondurulmuş Rus varlığının, yükselen faizler nedeniyle onlarca milyar dolarlık faiz kazancı olduğunu belirtiyor.

BBC’ye konuşan İngiltere merkezli Standard Chartered bankasının yöneticisi Bill Winters, merkez bankalarının ve para birimlerinin “silah haline getirilmesi” endişesi yüzünden küresel finans topluluğunun dondurulmuş Rus varlıklarının kârını Ukrayna’ya aktarma konusunda fikir ayrılığı yaşadığını söyledi:

“Bunun insani açıdan doğru olduğu konusunda çoğumuz hemfikir olabiliriz. Fakat merkez bankacılarının da endişeli olmaya hakkı var.

“Uzun vadede ABD Doları o kadar merkezi bir rol oynuyor ki onu nasıl bir silah olarak kullanacağımız konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Üstelik yaptırımlar nedeniyle halihazırda epey silah haline getirilmiş durumda.”

Zelenskiy, Davos’ta JP Morgan ve Blackstone gibi Wall Street finans şirketlerinin yöneticileriyle de görüştü.

Ukrayna lideri, Dünya Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasında ise Batı ülkelerinde bazı kişilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yalnızca toprak işgal etmeyi hedeflediği yanılsamasında olduğunu fakat ülkesinin aslında Avrupa’yı savunduğunu ve bu yüzden daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC
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