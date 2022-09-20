Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya katılmak için referanduma gideceklerini duyurdu

Mart ayında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır ülkenin birçok noktasında açılan cephelerde savaşıyor. Ukrayna halkı ise uzun süredir Rus ordusuna karşı büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

OYLAMA 23-27 EYLÜL'DE

Rus lider Putin'in başkent Kiev'i ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" amacının Donbass'ı ele geçirmek olduğunu söylemesi sonrasında gözler yine ayrılıkçı bölge olarak tanınan alana çevrildi. Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin parlamentolarının Rusya'ya bağlanmak adına düzenlenecek referandumların 23-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donetsk ve Luhansk Halk cumhuriyetlerinde Rusya'ya bağlanmak için düzenlenecek referandumlara ilişkin "Donbass halkları kendi kaderlerinin efendisi olmak istiyorlar" dedi.

RUSYA OLUMLU KARŞILADI

2008'den 2012'ye kadar Rusya Başbakanı olarak da görev yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, kararı memnuniyetle karşılarken bu bölgelere olası bir saldırının "Rus topraklarına saldırı olarak kabul edileceğini ve tüm meşru müdafaa güçlerini kullanacaklarını" söyledi. Medvedev mesajında "İşte bu yüzden Kiev ve Batı bu referandumlardan bu kadar korkuyor" diyerek sözlerine devam etti.

UKRAYNA SÖZ KONUSU BÖLGEDE İLERLİYOR

Öte yandan bugün Ukrayna, doğudaki Lysychansk kentine yakın Bilohorivka adlı köyü de, küçük ama sembolik bir zaferle geri aldı. Köyün alınması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ana hedeflerinden biri olan Luhansk'ta tam kontrole sahip olmadığı şeklinde yorumlandı. Ukrayna'nın da ayrılıkçı bölgelerde belirli alanlarda tekrar kontrolü ele geçirmesi sonrası alınan referandum kararı ise 6 ayın geçtiği savaşın nasıl bir yöne ilerleyeceği ise merak konusu oldu.