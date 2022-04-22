Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi - Son Dakika
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Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi

22.04.2022 12:47

Ukrayna'da Acil Durum Ekipleri (DSNS), Rusya'nın çekildiği bölgelerde halkın güvenliği için patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Ukrayna'da Acil Durum Ekipleri (DSNS), Rusya'nın çekildiği bölgelerde halkın güvenliği için patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. DSNS sadece Kiev bölgesinde 18 bin mühimmat olmak üzere Rus işgalinin başından bu yana yaklaşık 75 bin patlamamış mühimmat ele geçirdiklerini vurguladı.

Ukraynalı yetkililer, ülke genelinde Rusya'nın çekildiği bölgelerde patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek sadece Kiev bölgesindeki 4 bin 700 hektarlık bir alanda 18 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirdiklerini açıkladı. DSNS ekipleri, Çernihiv kentinde ise hava bombardımanı sırasında patlamamış FAB-500 ve FAB-250 bombasının ele geçirildiğini ifade etti.

Rus işgalinin başından itibaren 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirdiklerini vurgulayan yetkililer, bu mühimmata en çok Harkiv, Mikolayiv, Kiev, Sumy ve Donetsk bölgelerinde rastladıklarını ifade etti.

Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi
Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi
Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi
Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi
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Mühimmat, Ukrayna, Rusya, Mayın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da işgalden bu yana 75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi - Son Dakika
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