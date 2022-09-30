Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rus ayrılıkçılar tarafından düzenlenen referandum, başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin tepkisini çekti. Önceki gün sonuçlanan referandumlardan 'evet' çıkması büyük bir yankı uyandırırken, ABD Başkanı Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir" dedi. Putin'den ise bu sözlere karşı hamle gibi adım geldi.

BAĞIMSIZLIK KARARLARINI ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya katılmak isteyen Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

"BU BÖLGELERE YAPILACAK BİR SALDIRI, RUSYA'YA YAPILMIŞ SAYILIR"

Kremlin Sözcüsü Peskov da bugün yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Peskov Putin'in bu konuda bir konuşma yapacağını doğruladı. Kremlin, Ukrayna'daki ilhak etmek üzere olduğu bölgelerin herhangi bir bölümüne yönelik saldırıları, Rusya'ya karşı saldırganlık eylemleri olarak değerlendireceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etme hareketinin bir parçası olarak Ukrayna'nın Rus kuvvetlerinin kontrolü altında olmayan kısımlarını Rusya'ya dahil etmesini de hukuka olarak değerlendireceğini bildirdi. Peskov, ayrıca "Ukrayna'nın müzakere istemediğini" belirterek ilhakın gerçekleşeceğini vurguladı.

BÖLGEDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.