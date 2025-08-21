Ukrayna'dan NATO ile Güvenlik Koordinasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ukrayna'dan NATO ile Güvenlik Koordinasyonu

Ukrayna\'dan NATO ile Güvenlik Koordinasyonu
21.08.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Avrupa ve NATO ülkeleriyle güvenlik garantileri için günlük koordinasyon süreci başlattı.

UKRAYNA Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla güvenlik garantilerini ilerletmek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" ifadesini kullandı.

Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini belirten Yermak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" dedi.

Müttefiklerle günlük koordinasyon kurulmasının kararlaştırıldığını aktaran Yermak, Avrupa ile NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek için koordinasyon sürecini başlattıklarını kaydetti.

Yermak, ülkesinin savaşın 'adil şekilde' sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu da vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan NATO ile Güvenlik Koordinasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:50:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan NATO ile Güvenlik Koordinasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.