Ukrayna'dan Rusya'ya İHA ve Hava Saldırıları

(ANKARA) - Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya'nın derinliklerindeki Savasleyka havaalanına düzenlediği baskında, iki savaş uçağını vurduklarını ve aynı gün Rusya'nın Cheboksary şehrindeki savunma sanayii tesisine de insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü. Rusya ise Ukrayna'ya yönelik şimdiye kadarki en büyük İHA bombardımanını gerçekleştirdi; Kiev dahil birçok bölgede patlamalar yaşandı.

İnsansız hava araçlarının, Kremlin'in nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının vurulduğu Ukrayna tarafından gerçekleştirilen "Örümcek Ağı Operasyonu'ndan" bir hafta sonra, yine bir operasyonda Rusya savaş uçaklarının da hasar gördüğü ileri sürüldü.

Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin, Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesinde, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 mil uzaklıkta bulunan Savasleyka havaalanına bir saldırı başlattığı belirtildi. Bu saldırının, Rusya'nın cephe hattındaki ilerleyişini sekteye uğratmak için yapıldığı kaydedildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ön bilgilere göre iki düşman uçağı vuruldu (muhtemelen MiG-31 ve Su-30/34 uçakları). Muharebe operasyonunun sonuçları netleştiriliyor" denildi.

Ukrayna ordusu, operasyonun niteliği hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Savasleyka havaalanının, Rusya tarafından Ukrayna silahlı kuvvetlerine ve şehirlerine karşı kullanılan Kinzhal balistik füzelerini taşıyan MiG-31K savaş uçaklarının konuşlandırılması için kullanıldığı bildirildi.

Rusya'nın savunma sanayii tesisine de saldırı

Ukrayna sınırına yaklaşık 800 mil uzaklıktaki Cheboksary'de bulunan ve motorlu obüsler, İskender füze sistemleri ile Lancet ve Shahed kamikaze İHA'ların hedefleme mekanizmaları için hayati önem taşıyan parçalar üreten bir fabrikaya düzenlenen insansız hava aracı saldırısının video görüntüleri de ortaya çıktı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ABD yaptırımları altında bulunan VNIIR-Progress fabrikasına yapılan saldırının Rusya'daki yetkililerin bölgedeki ticari uçuşları durdurmasına neden olduğunu belirtti. Askeri yetkililer, "Şu anda tesisin en az iki İHA tarafından tahrip edildiği ve ardından büyük çaplı bir yangın çıktığı doğrulanmıştır. Tahribatın sonuçları netleştirilmeye çalışılıyor" dedi.

Nizhny Novgorod Bölge Valisi Oleg Nikolayev, yaptığı açıklamada, fabrikadaki üretimin askıya alındığını ancak saldırıların herhangi bir can kaybına yol açmadığını söyledi.

Rusya'dan şimdiye kadarki en büyük İHA saldırıları

Rusya içindeki Ukrayna operasyonları, Kremlin'in gece füze ve İHA saldırılarını arttırdığı ve kuzeydoğudaki Sumy bölgesi ile doğudaki Donetsk'te cephe hattını geri püskürtme konusunda ilerleme kaydettiği sırada gerçekleşti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın, dün gece ve bu sabah, Ukrayna'ya 479 İHA fırlatarak savaşın en büyük insansız hava aracı bombardımanını gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca Ukrayna'nın orta ve batı bölgelerini hedef alan yaklaşık 20 füze de ateşlendi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin Operasyon Komutanlığı, Ukrayna'nın batısındaki hava saldırılarına karşılık olarak savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.

Ukrayna'nın batısındaki Rivne bölgesi, geniş çaplı savaşın başlamasından bu yana en büyük saldırıya maruz kaldı. Bölge askeri idaresi başkanı Oleksandr Koval'a göre bir kişinin öldüğü doğrulandı.

Kiev'de de patlama sesleri duyuldu. Kiev'in Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, Ukrayna'nın başkentinin Darnytsia bölgesindeki bir ofis binasının hasar gördüğünü bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin 277 İHA'yı ve 19 füzeyi havada imha ettiğini, sadece 10 İHA ya da füzenin hedeflerini başarıyla vurduğunu iddia etti.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda, Sumy'de önemli ilerlemeler kaydetmişti

Rusya ordusu, geçtiğimiz haftalarda, Sumy bölgesinde önemli ilerlemeler kaydederek, Ukrayna'nın karşı taarruzunun Kremlin güçlerini bölgeden çıkarmasından üç yıl sonra, aynı adı taşıyan bölgesel başkentin 18 mil yakınına kadar ilerledi. Sumy Bölge Valisi Oleh Hryhorov, şehrin boşaltılmasına henüz gerek olmadığını söyleyerek durumu "gergin ama savunma güçlerinin kontrolü altında" olarak tanımladı.

Ukrayna, Rus güçlerinin "Donetsk'i geçtiğine" ilişkin iddiaları ilk kez yalanladı

Ukrayna, Rus güçlerinin Donetsk'in batı sınırından geçerek doğudaki Dnipropetrovsk bölgesine girdiği yönündeki iddialarını üç yıldır devam eden geniş çaplı savaşta ilk kez yalanladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Binbaşı Andrii Kovalev, "Bu bilgi doğru değil. Donetsk bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Düşman Dnipropetrovsk bölgesine girmedi" dedi.