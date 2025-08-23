Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! 6 kentte uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! 6 kentte uçuşlar askıya alındı

Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! 6 kentte uçuşlar askıya alındı
23.08.2025 23:57
Ukrayna'nın Rusya'ya İHA ile düzenlediği saldırıların ardından, İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarında uçuşlar askıya alındı.

Ukrayna'nın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıların ardından İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarında operasyonlar askıya alındı.

Ukrayna, Rusya'yı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova'ya yönelen bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.

UKRAYNA SALDIRDI, 6 KENTTE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia) tarafından yapılan açıklamada ise hava sahası güvenliği ile ilgili endişeler nedeniyle Moskova'nın doğusunda ve güneydoğusunda yer alan İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerinde bulunan havaalanlarındaki uçuşların askıya alındığı aktarıldı.

Rusya'nın ikinci en büyük şehri olan St. Petersburg'daki havaalanı yetkilileri de onlarca uçuşun ertelendiğini belirtti.

"32 İHA'YI İMHA ETTİK"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki çeşitli bölgelerde 3 saatlik bir süre içinde 32 İHA'nın imha edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

22:07
