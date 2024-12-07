Ukrayna, Danimarka\'dan İkinci Parti F-16\'ları Aldı

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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka'nın gönderdiği ikinci parti F-16'ların ülkeye ulaştığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada, Danimarka'dan iki parti şeklinde gönderilen F-16'ların ülkeye ulaştığını ifade etti. Açıklamada, "Danimarka'dan ikinci parti F-16'lar Ukrayna'ya ulaştı. Bu, Danimarka'yı diğerlerinden ayıran insanları savunma konusundaki liderliğin bir örneğidir. Danimarka halkı tarafından sağlanan ilk partideki uçaklar şimdiden Rus füzelerini durdurarak halkımızın hayatını ve altyapımızı kurtarıyor. Şimdi hava kalkanımız daha da güçlendirilmiştir. Eğer tüm ortaklar bu kadar kararlı olsalardı, Rus terörü çoktan imkansız hale gelebilirdi" dedi.