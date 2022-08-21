Polodyak: Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle bir bağlantısı yok - Son Dakika
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Polodyak: Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle bir bağlantısı yok

21.08.2022 15:56
Polodyak: Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle bir bağlantısı yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Ukrayna'da yayın yapan bir televizyon programında, dün akşam kullandığı otomobile yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden Rus gazeteci ve siyaset uzmanı Darya Dugin hakkında açıklama yapan Podolyak, "Ukrayna'nın dünkü bombalamayla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, çünkü biz Rusya Federasyonu gibi bir devlet değiliz ve dahası, biz terörist bir devlet değiliz" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Darya Dugin'in kullandığı otomobile yerleştirilen bomba, seyir halindeyken patladı. Patlama, saat 21.00 sıralarında Moskova'nın güneyindeki Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında meydana geldi. Darya Dugin, olay yerinde hayatını kaybetti. Darya Dugin'in babası Aleksandr Dugin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden olduğu ifade ediliyor.


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polodyak: Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle bir bağlantısı yok - Son Dakika

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