Zelenski'den tahıl gemisi açıklaması: Devamlılık önemli - Son Dakika
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Zelenski'den tahıl gemisi açıklaması: Devamlılık önemli

03.08.2022 11:36
Zelenski'den tahıl gemisi açıklaması: Devamlılık önemli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odesa'dan yola çıkarak İstanbul Boğazı'na gelen tahıl gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, limanda bekleyen daha fazla gemi olduğunu ve tahıl sevkiyatının devamlılığının gerekli olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odesa'dan yola çıkarak İstanbul Boğazı'na gelen tahıl gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, limanda bekleyen daha fazla gemi olduğunu ve tahıl sevkiyatının devamlılığının gerekli olduğunu belirtti.

Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Zelenski, "Bugün, Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi, Karadeniz'deki özel bir koridordan geçerek İstanbul Boğazı'na ulaştı. Şimdiki amacımız devamlılık. Diğer gemiler de var. Hem yükleme yapanlar hem de limana yaklaşan gemiler var. Süreklilik ve düzenlilik gerekli ilkedir. Tarım ürünlerimizin tüm tüketicilerinin buna ihtiyacı var. Ukrayna tarım ihracatını eski haline getirmenin neden önemli olduğu hakkında çok şey söylendi. Şimdi sadece bir detay ekleyeceğim. Çiftçilerimizin ve tarım şirketlerimizin gelecek yılın ekimi için yeterli kaynağa sahip olması için bu yıl ihracata ihtiyaç var. Bu, ülkemiz için de bir gıda güvenliği meselesidir. Şimdi önümüzdeki yılı güvence altına alıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, İstanbul Boğazı, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'den tahıl gemisi açıklaması: Devamlılık önemli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski'den tahıl gemisi açıklaması: Devamlılık önemli - Son Dakika
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