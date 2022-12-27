Rusya yılbaşında Ukrayna'ya kabusu yaşatmaya hazırlanıyor! Kremlin ülkenin enerji altyapısını geniş çaplı vuracak - Son Dakika
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Rusya yılbaşında Ukrayna'ya kabusu yaşatmaya hazırlanıyor! Kremlin ülkenin enerji altyapısını geniş çaplı vuracak

27.12.2022 12:02
Rusya yılbaşında Ukrayna'ya kabusu yaşatmaya hazırlanıyor! Kremlin ülkenin enerji altyapısını geniş çaplı vuracak

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushenko, Rusya'nın özellikle seyir füzeleri de kullanarak yılbaşı gecesi büyük çaplı bir saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı. Ukrayna televizyonuna konuşan Halushenko, "Ruslar enerji şebekemize yönelik saldırılarından vazgeçmedi" dedi. "Ve yılbaşı enerji şebekemize zarar vermeye çalışacakları tarihlerden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda 10 ay geride kalırken Putin, Kiev'i füzelerle vurmaya devam ediyor. Son olarak Halushenko, yılbaşı gecesinde Rusya kuvvetlerinin ülkenin enerji altyapısını ağır bir şekilde vuracağını söyledi. Ukrayna Enerji Bakanı açıklamasında, "Ruslar enerji şebekemize yönelik saldırılarından vazgeçmedi. Yılbaşı gecesi enerji şebekemize zarar vermeye çalışacakları tarihlerden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ ALTYAPISINI ONARIYORUZ"

Ukraynalıların yeni yılı sorunsuz bir şekilde kutlayabilmeleri için enerji altyapısının olabildiğince hızlı bir şekilde onarılmaya çalışıldığının altını çizen Halushenko, "Ancak bunun ancak yeni Rus saldırıları olmazsa mümkün olacağını söyledi.

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SON DAKİKA: Rusya yılbaşında Ukrayna'ya kabusu yaşatmaya hazırlanıyor! Kremlin ülkenin enerji altyapısını geniş çaplı vuracak - Son Dakika
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