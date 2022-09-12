Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 20'den fazla kasaba geri alındı - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 20'den fazla kasaba geri alındı

12.09.2022 10:44
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 20'den fazla kasaba geri alındı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 20'den fazla kasabanın Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 20'den fazla kasabanın Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU) ise Rus birliklerinin kaçtığını ifade ederek, geride bırakılan teçhizatların fotoğraflarını paylaştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki yerleşimler, Rus işgalcilerinden kurtarılmaya devam ediyor. Rus birlikleri, geri çekilme sırasında işgal edilen bölgelerin derinliklerine ya da direkt olarak Rusya Federasyonu topraklarına kaçıyor. Genel olarak, geçtiğimiz gün boyunca Ukrayna ordusu, düşmanı 20'den fazla yerleşim yerinden çıkarmayı başardı. Bu yerlerin tam kontrol altına alınması ve stabilizasyon tedbirleri uygulanıyor" denildi.

SSU: RUS ORDUSU TEÇHİZATLARINI ARKADA BIRAKIYOR

Ukrayna Güvenlik Servisi SSU ise Rus birliklerinin Ukrayna ordusundan kaçarken tüm teçhizatını arkada bıraktığını ifade ederek, "Rus işgalciler Ukraynalı askerlerden öyle bir şekilde kaçıyorlar ki tüm teçhizatlarını arkalarında bırakıyorlar. Bu teçhizatları kesinlikle amaçlandığı gibi düşmana karşı kullanacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Harkiv, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 20'den fazla kasaba geri alındı - Son Dakika

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