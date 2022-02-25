Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı - Son Dakika

Ukrayna hükümeti çeşitli sosyal medya hesaplarından halka ülkeyi savunmaları için Molotof kokteyli yapımı ve kullanımı bilgilerini paylaştı.

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü, Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı. Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na ait Telegram kanalından da yine Molotof kokteyli yapımı tarifi paylaşıldı. Yetkililer, paylaşımla birlikte halkı Ukrayna'yı savunmaya çağırdı.