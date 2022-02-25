Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı - Son Dakika
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı

25.02.2022 14:59
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı

Ukrayna hükümeti çeşitli sosyal medya hesaplarından halka ülkeyi savunmaları için Molotof kokteyli yapımı ve kullanımı bilgilerini paylaştı.

Ukrayna hükümeti çeşitli sosyal medya hesaplarından halka ülkeyi savunmaları için Molotof kokteyli yapımı ve kullanımı bilgilerini paylaştı.

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü, Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı. Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na ait Telegram kanalından da yine Molotof kokteyli yapımı tarifi paylaşıldı. Yetkililer, paylaşımla birlikte halkı Ukrayna'yı savunmaya çağırdı.


Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı
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İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı - Son Dakika


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