24 Şubat'ta Ukrayna ile Rusya ile arasında başlayan savaşta Kiev yönetiminin açıkladığı rakamlara göre şimdiye kadar 56 bin 700 Rus askeri hayatını kaybetti.
Savaş tüm şiddetiyle devam ederken cephe hattından şimdiye kadar eşine benzerine rastlanmamış bir görüntü servis edildi. İnternete düşen bir videoda, savaş sırasında yıkılan bir binada cinsel ilişkiye giren iki Rus askerinin, Ukrayna'ya ait insansız bir hava aracının hedefi olduğu anlar yer aldı.
Kısa sürede sosyal medyada da viral olan videoda, askerlerin bina içinde cinsel ilişkiye girdikleri sırada İHA'dan fırlatılan roketlerle etkisiz hale getirildikleri görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Yıkıntıların arasında ilişkiye giren Rus askerleri Ukrayna İHA'sının hedefi oldu - Son Dakika