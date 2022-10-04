Yıkıntıların arasında ilişkiye giren Rus askerleri Ukrayna İHA'sının hedefi oldu - Son Dakika
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Yıkıntıların arasında ilişkiye giren Rus askerleri Ukrayna İHA'sının hedefi oldu

04.10.2022 10:05

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan birbirinden ilginç görüntüler de geliyor. İnternete düşen bir videoda yıkıntı bir binanın içinde cinsel ilişkiye giren iki Rus askerinin Ukrayna'ya ait bir İHA'nın hedefi olduğu anlar yer buldu.

24 Şubat'ta Ukrayna ile Rusya ile arasında başlayan savaşta Kiev yönetiminin açıkladığı rakamlara göre şimdiye kadar 56 bin 700 Rus askeri hayatını kaybetti.

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Savaş tüm şiddetiyle devam ederken cephe hattından şimdiye kadar eşine benzerine rastlanmamış bir görüntü servis edildi. İnternete düşen bir videoda, savaş sırasında yıkılan bir binada cinsel ilişkiye giren iki Rus askerinin, Ukrayna'ya ait insansız bir hava aracının hedefi olduğu anlar yer aldı.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN ROKETLERİN HEDEFİ OLDULAR

Kısa sürede sosyal medyada da viral olan videoda, askerlerin bina içinde cinsel ilişkiye girdikleri sırada İHA'dan fırlatılan roketlerle etkisiz hale getirildikleri görülüyor.

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Ukrayna, Rusya, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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