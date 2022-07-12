Ukrayna, işgalci Rus ordusunun mühimmat deposunu vurdu: 100'den fazla ölü var - Son Dakika
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Ukrayna, işgalci Rus ordusunun mühimmat deposunu vurdu: 100'den fazla ölü var

12.07.2022 16:09

24 Şubat'tan beri süren Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından roketlerle vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, saldırıda 100'ün üzerinde ölü olduğunu ve 200 kişinin de yaralandığını belirtti. Rusya tarafındansa patlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna ordusu dün itibariyle Donbass Bölgesi'ndeki birçok kente karşı saldırılar başlattığını duyurmasının ardından Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlere yapılan saldırı haberleri art arda gelmeye başladı.

MÜHİMMAT DEPOSU ROKETLERLE HEDEF ALINDI

Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılar da Nova Kakhovka kentinde bulunan Rusya'ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı.

Ukrayna, Rusya'ya ait mühimmat deposunu vurdu

"100'DEN FAZLA ÖLÜ VAR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nova Kakhovka kentinde dün Herson bölgesi 49. Ordu Komutanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma füzeleri bulunan depolara saldırı gerçekleşti. Ön bilgilere göre 100'ün üzerinde ölü olmak üzere yarısı kadarı ağır yaralı toplamda 200 yaralı. Bazıları hayatta kalamayacak. Bazı yaralılar ve ölüler için tahliye grupları oluşturuldu" dedi.

Ukrayna, Rusya'ya ait mühimmat deposunu vurdu

PATLAMALARA DAİR RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan hem Ukrayna hem de Rusya tarafından mühimmat deposuna ait patlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, işgalci Rus ordusunun mühimmat deposunu vurdu: 100'den fazla ölü var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna, işgalci Rus ordusunun mühimmat deposunu vurdu: 100'den fazla ölü var - Son Dakika
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