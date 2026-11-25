Ukrayna, Rusya'nın hipersonik Kinjal füzelerini taşıyan savaş uçaklarının konuşlandığı Savasleyka hava üssünü vurduğunu ve 5 askeri uçağı hasara uğrattığını açıkladı. Üs, Moskova'nın 300 kilometre doğusunda bulunuyor; BBC'nin haberine göre Rusya saldırı hakkında açıklama yapmadı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, üç MiG-31 ile iki Su-34'ün isabet aldığını bildirdi. Açıklamada hasarın boyutunun hâlâ değerlendirildiği belirtilerek "Daha da iyi haberler gelebilir" denildi. Kiev, üssü hangi silahla vurduğunu açıklamadı.

MİG-31 HAVALANINCA BÜTÜN UKRAYNA'DA ALARM ÇALIYOR

Nijniy Novgorod bölgesindeki Savasleyka, Ukrayna'nın birkaç yıldır hedef aldığı bir üs. Rusya buradaki uçakları Ukrayna'ya hipersonik füze ve süzülür bomba atmak için kullanıyor.

Özellikle MiG-31'lerin havalanması Ukrayna'da sık sık ülke çapında alarm verilmesine yol açıyor. Bu uçakların taşıdığı Kinjal füzeleri büyük altyapı tesislerini ve askeri hedefleri vurabiliyor, düşürülmeleri de zor.

"ONARDINIZ MI? YİNE VURACAĞIZ"

Kiev aynı gece Rusya'nın Samara bölgesinde, cephe hattından yaklaşık 800 kilometre uzaktaki iki petrol rafinerisini de vurduğunu duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı "Onardınız mı? Yine vuracağız" mesajını paylaştı.

Samara Valisi Vyaçeslav Fedorişçev gece saldırılarını "gerçek bir sınav" olarak niteledi; 145'ten fazla insansız hava aracının düşürüldüğünü, bir kişinin öldüğünü ve bazı yerleşimlerde elektriklerin kesildiğini söyledi. Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki topraklarda bir radar sistemi ile yakıt ve lojistik depolarını da vurduğunu bildirdi. Bakanlık, "Yakıt olmadan askeri araçlar hareket edemez, mühimmat olmadan topçu susar" ifadesini kullandı.

PUTİN: KARŞILIK KAÇINILMAZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü ülkedeki enerji tesislerinde güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını istedi. Putin, Rusya'nın iç yakıt piyasasını "kritik hasar" almadan dengelediğini savundu ve Moskova'nın Kiev'e "kaçınılmaz olarak" karşılık vereceğini söyledi.

Ukrayna da her gün saldırı altında. 24-25 Kasım'da ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 kişi hayatını kaybetti; enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarının ardından binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Kaynak: BBC