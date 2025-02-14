Rusya, Çernobil'i vurdu - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Çernobil'i vurdu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne drone ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santraldeki patlamada radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu açıkladı.

14.02.2025 10:48
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bir Rus drone'unun gece boyunca süren saldırıları sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon bölümüne önemli ölçüde zarar verdiğini duyurdu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Zelenskiy, Rus insansız hava aracının santralde tahrip olan güç ünitesini vurarak yangına neden olduğunu ve yangının daha sonra söndürüldüğünü açıkladı.

Rusya, Çernobil'i vurdu

4. REAKTÖRÜ KORUYAN YAPI HASAR GÖRDÜ

Saldırıda santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildiren Zelenskiy, radyasyon seviyelerinin bu sabah itibariyle artmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya, Çernobil'i vurdu

RADYASYON SEVİYESİ NORMAL DÜZEYDE

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da, saldırının ardından radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.

Rusya, Çernobil\'i vurdu

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Son Dakika Dünya Rusya, Çernobil'i vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ramazan Ertaş:
    Tez zamanda inşallah zafer Putinin olsun. 39 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok ahmak bi lider bu 25 2 Yanıtla
  • Seyfettin Akyol:
    Yalan, bir oyun var! 14 6 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sen yapmışsındır 11 3 Yanıtla
  • Muzaffer Fidan:
    Yiyin birbirinizi ?? 9 4 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Soytaridan bi yol olmaz... 12 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    amerika abileri izin vermiş kavga etmelerine demekki 5 1 Yanıtla
  • Emir Emir:
    RUSYA TEHDİTİ VAR DİYEREK YA UKRAYNA KENDİNİ VURDU YADA AVRUPALI DEVLETLER OPERASYON YAPTI.SUÇU RUSYA'NIN ÜZERİNE ATIYORLAR. 2 2 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    abd nin değerli toprak adımına karşı doğru adim. 0 1 Yanıtla
  • Meral Tulunay:
    yorum hanesini isim soyadı ile sil. 0 0 Yanıtla
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