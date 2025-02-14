Rusya, Çernobil\'i vurdu

Dünya

Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bir Rus drone'unun gece boyunca süren saldırıları sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon bölümüne önemli ölçüde zarar verdiğini duyurdu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Zelenskiy, Rus insansız hava aracının santralde tahrip olan güç ünitesini vurarak yangına neden olduğunu ve yangının daha sonra söndürüldüğünü açıkladı.

4. REAKTÖRÜ KORUYAN YAPI HASAR GÖRDÜ

Saldırıda santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildiren Zelenskiy, radyasyon seviyelerinin bu sabah itibariyle artmadığını da sözlerine ekledi.

RADYASYON SEVİYESİ NORMAL DÜZEYDE

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da, saldırının ardından radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.