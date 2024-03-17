Ukrayna askeri, sınıra komşu Rus kenti Belgorod'a saldırıları artırdı. Rus yetkililer okul ve alışveriş merkezlerini kapatma kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçimler devam ederken yaşanan saldırıların intikamını alacaklarını söyledi.
400 bin nüfuslu Rus şehri Belgorod, Ukrayna topçusu ve dronelarının hedefi haline geldi. Kente yönelik saldırıların sıklığı artınca sivillerin günlük hayata katılımını kısıtlama kararı alındı.
Şehirde eğitim kurumları hafta ortasına kadar kapalı kalacak. Alışveriş merkezlerinin de pazartesi günü açılmayacağı bildirildi. Dün kente yönelik saldırılarda 2 sivil öldü, çok sayıda ev hasar aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da seçimler devam ederken yaşanan saldırıların intikamını alacaklarını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak - Son Dakika
Çin'in Sichuan eyaletinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangının yayılmasını engellemek için helikopterler ve itfaiye görevlileri çalışmalara destek veriyor.
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