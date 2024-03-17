Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak - Son Dakika
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Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak

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Ukrayna ordusu, 400 bin nüfuslu Rus şehri Belgorod'a saldırılarını son günlerde iyiden iyiye artırdı. Şehirde eğitim kurumları ve alışveriş merkezleri kapatılırken, dün gerçekleşen saldırılarda 2 kişi öldü, çok sayıda ev hasar aldı. Seçimler devam ederken gerçekleşen saldırılara tepki gösteren Rusya lideri Putin, intikam alacaklarını duyurdu.

17.03.2024 10:10  Güncelleme: 10:15
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Ukrayna askeri, sınıra komşu Rus kenti Belgorod'a saldırıları artırdı. Rus yetkililer okul ve alışveriş merkezlerini kapatma kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçimler devam ederken yaşanan saldırıların intikamını alacaklarını söyledi.

ŞEHİR DRONELARIN HEDEFİ OLDU

400 bin nüfuslu Rus şehri Belgorod, Ukrayna topçusu ve dronelarının hedefi haline geldi. Kente yönelik saldırıların sıklığı artınca sivillerin günlük hayata katılımını kısıtlama kararı alındı.

Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇILMAYACAK

Şehirde eğitim kurumları hafta ortasına kadar kapalı kalacak. Alışveriş merkezlerinin de pazartesi günü açılmayacağı bildirildi. Dün kente yönelik saldırılarda 2 sivil öldü, çok sayıda ev hasar aldı.

PUTİN: SALDIRILARIN İNTİKAMINI ALACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da seçimler devam ederken yaşanan saldırıların intikamını alacaklarını söyledi.

Ukrayna\'nın Belgorod\'a yönelik saldırıları Putin\'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak - Son Dakika
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