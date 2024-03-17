Ukrayna\'nın Belgorod\'a yönelik saldırıları Putin\'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 36 Filistinli öldü

Filistinli tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'in Gazze'nin iç kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan hava saldırısında en az 36 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.