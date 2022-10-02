Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı - Son Dakika
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Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı

02.10.2022 11:06

Ukrayna'nın Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşatmasının ardından Rusya birlikleri çekildi. Yaşananların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, "Kişisel görüşüme göre sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhak ettiğini açıklamasının ardından, Ukrayna ordusu bugün Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşattığını bildirdi. Haidai kentten çıkış yollarının ve tedarik rotalarının hemen hepsinin kesildiği ifade edildi.

"5 BİN RUS ASKERİ UKRAYNA ORDUSU TARAFINDAN KUŞATILDI"

Luhansk Valisi Serhiy Hayday da yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurdu.

"MÜTTEFİK BİRLİKLER AVANTAJLI HATLARA ÇEKİLDİ"

Rusya ise askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından yakalanmasını önlemek amacıyla doğu Ukrayna'daki Lyman kasabasından çekildiğini resmen duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tehdit yaratılmasıyla bağlantılı olarak, müttefik birlikler yerleşimden daha avantajlı hatlara çekildi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın geri adımı Kadirov'u küplere bindirdi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı

KADİROV'DAN BİR TEHDİT MESAJI DAHA

Rusya'nın ilhak açıklaması sonrası bu geri adımı dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması geldi. Kadirov, Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuştu.

"NÜKLEER SİLAHLAR GİBİ DAHA SERT ÖNLEMLER ALINMALI"

Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi.

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Son Dakika Dünya Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı - Son Dakika
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