Ukrayna Ordusu Rusya'nın Kursk Bölgesinde Kontrol Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna Ordusu Rusya'nın Kursk Bölgesinde Kontrol Sağladı

Ukrayna Ordusu Rusya\'nın Kursk Bölgesinde Kontrol Sağladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını duyurdu.

16.08.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını ifade etti. Zelenski açıklamasında, "Yeni bir ilerleme kaydettik. Genelkurmay Başkanı Syrskyi, Sudzha (Suca) kasabasının Rus güçlerinden alındığını bildirdi. Şu anda orada Ukrayna askeri komutanlık ofisi kuruluyor. Birkaç başka yerleşim yeri daha alındı. Bunların sayısı şimdiden 80'i aştı" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ, RUS TOPRAKLARINA TAŞINDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 7 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlattı. Başta 300 kişilik askeri personelle yapıldığı belirtilen saldırı daha sonra bin kişiye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna'nın sınır ötesi saldırılarını 'terör eylemi' olarak değerlendirdi ve yanıt verileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 74 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Dünya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Ordusu Rusya'nın Kursk Bölgesinde Kontrol Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
08:56 Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam İşte yeni fiyat tarifeleri Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifeleri
19:50 İlk vakayı doğruladılar Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı İlk vakayı doğruladılar! Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:48 Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova’ya transfer oluyor Atacağı imzayla paraya para demeyecek Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek
15:47 Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 10:15:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Ordusu Rusya'nın Kursk Bölgesinde Kontrol Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement