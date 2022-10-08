Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada

Rusya için büyük öneme sahip olan Kırım Köprüsü bu sabah Ukrayna kuvvetleri tarafından vuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamalarda daha önceden 'köprüye olası saldırının kabullenilmeyeceği ifade edilmişti.

PATLAMA KAMERALARA YANSIDI

Bölgede tansiyon yeniden yükselirken köprünün patlama anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Görüntülerde, köprü üzerinde araçların olduğu bir zamanda büyük bir patlamanın meydana geldiği görülüyor. Bazı Rus kaynaklarına göre, köprünün üzerinde bomba yüklü bir aracın patlatıldığı görülüyor. Kırım Köprüsü şuan da yanıyor ve bazı bölümlerinde de ciddi hasar var.

KIRIMDA HALK PANİK

Kırım Köprüsü'ndeki trafik tamamen durduruldu. Halk ise araçları ile benzin istasyonlarına giderek yakıt ihmali yapıyor. Sözde Kırım yetkilileri ise boğazdan feribot seferlerinin başlatıldığı duyurdu.

RUSYA'NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIYDI

Kırım Köprüsü, Rusya anakarası ile Kırım'ı birbirine bağlıyordu. Rusya, 2014 yılında Kırım'ı işgalinden sonra yaptırdığı bu köprü ile dünyaya mallarını satıyordu. Ayrıca köprü üzerindeki demiryolu hattında da hasarın olduğu aktarılıyor.